Геркус: «Локомотив» существенно разгрузил зарплатную ведомость нынешней зимой»

По словам президента «Локомотива» Ильи Геркуса, клубу удалось значительно сократить зарплатную ведомость игроков благодаря трансферной кампании, проведенной нынешней зимой.

Напомним, железнодорожники расстались с хавбеком Александром Самедовым (перешел в «Спартак»), защитниками Арсением Логашовым (аренда в «Тосно») и Романом Шишкиным (аренда в «Краснодар»), а также форвардом Эзекиэлем Хенти (аренда в «Бани-Яс»). При этом состав команды пополнили защитники Соломон Кверквелия и Тимофей Маргасов, а также нападающие Ари и Джефферсон Фарфан. Кроме того, были возвращены из аренды голкипер Антон Коченков и хавбек Сергей Макаров, а также заявлен в качестве играющего тренера полузащитник Дмитрий Лоськов.

«Нам удалось существенно разгрузить нашу зарплатную ведомость. С финансовой точки зрения зимнее трансферное окно получилось для нас хорошим.

Нужно дождаться первых игр и посмотреть, как пришедшие игроки себя проявят, но если говорить предварительно – мы оцениваем нынешний период дозаявок хорошо. Нам удалось укрепить линии атаки, обороны, удалось подписать игрока на перспективу. Мы сохранили в составе Алексея Миранчука.

Заполучил ли «Локомотив» всех игроков, которых хотел? Не всех. Конечно, если бы Миранчук покинул клуб, то наши возможности на трансферном рынке были бы другими», – сказал Геркус.

После 17-ти туров красно-зеленые располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 23 очка.