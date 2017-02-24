Ерохин: «Ростов» показал не очень удачную игру»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин остался недоволен игрой, показанной его командой в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты».

«Сегодня мы показали не очень удачную игру. «Спарта» играла качественно, несмотря на то, что осталась в меньшинстве, и нам было тяжело. Во втором тайме мы старались больше атаковать, чтобы забить и укрепить преимущество.

Мне говорили, что на игру приедет много наших болельщиков. Спасибо им большое, что даже в Праге поддерживают «Ростов» таким значительным количеством. Сегодня они были громче, чем болельщики «Спарты».

Жеребьевка? Мы будем настраиваться на любую команду. Будем ждать ее результаты», – сказал Ерохин.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» – «Ростов» закончился со счетом 1:1 (0:4 – первый матч). По сумме двух встреч российская вышла в следующий раунд из турнира.