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    Ерохин: «Ростов» показал не очень удачную игру»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин остался недоволен игрой, показанной его командой в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты».

    «Сегодня мы показали не очень удачную игру. «Спарта» играла качественно, несмотря на то, что осталась в меньшинстве, и нам было тяжело. Во втором тайме мы старались больше атаковать, чтобы забить и укрепить преимущество.

    Мне говорили, что на игру приедет много наших болельщиков. Спасибо им большое, что даже в Праге поддерживают «Ростов» таким значительным количеством. Сегодня они были громче, чем болельщики «Спарты».

    Жеребьевка? Мы будем настраиваться на любую команду. Будем ждать ее результаты», – сказал Ерохин.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» – «Ростов» закончился со счетом 1:1 (0:4 – первый матч). По сумме двух встреч российская вышла в следующий раунд из турнира.

    Источник: ТАСС

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    24.02.2017 06:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +395

      meiram 24 февраля 2017, 11:49

      Молодцы мужики,удачи Вам с жеребьевкой желаю бельгийцев!

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      Рейтинг: +175

      Freux 24 февраля 2017, 10:50

      просто не хотели упираться,все равно вышли

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