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    Азар считает, что некоторые соперники проигрывают «Челси» еще до начала матча

    Полузащитник «Челси» Эден Азар выразил мнение, что некоторые соперники проигрывают лондонскому клубу еще до стартового свистка. Отметим, что на данный момент синие единолично возглавляют турнирную таблицу АПЛ, имея восьмиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    «Нашим соперникам трудно приезжать и побеждать на «Стэмфорд Бридж». У меня появилось чувство, что некоторые команды проигрывают нам еще до начала матча. Мы играем лучше, чем в прошлом сезоне», – сказал Азар.

    В нынешнем сезоне Азар провел за «Челси» в АПЛ 24 матча, в которых записал на свой счет 10 голов и три результативные передачи.

    Источник: Skysports

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    23.02.2017 12:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 февраля 2017, 13:28

      Знакомо. Раньше такое чувство испытывали команды перед приездом на "Олд Траффорд". Надеюсь, что скоро эти времена вернутся, в том числе и к "Челси".

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