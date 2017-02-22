Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шмейхель пропустил свой первый гол в Лиге чемпионов спустя 385 минут

    Сегодня в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» на выезде встречается с «Севильей». На 25-й минуте счет во встрече открыл хавбек «рохибланкос» Пабло Сарабия. Таким образом, голкипер «лис» Каспер Шмейхель пропустил свой первый гол в самом престижном клубном европейском турнире спустя 385 минут, проведенных на поле.

    Отметим, что датчанин не принимал участия в двух последних играх на групповом этапе с «Порту» (0:5) и «Брюгге» (2:1), в которых в общей сложности команда Клаудио Раньери пропустила шесть мячей.

    На протяжении первых четырех матчей, когда ворота защищал Шмейхель, «Лестер» ни разу не позволил сопернику забить.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2017 23:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11