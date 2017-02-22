Шмейхель пропустил свой первый гол в Лиге чемпионов спустя 385 минут

Сегодня в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Лестер» на выезде встречается с «Севильей». На 25-й минуте счет во встрече открыл хавбек «рохибланкос» Пабло Сарабия. Таким образом, голкипер «лис» Каспер Шмейхель пропустил свой первый гол в самом престижном клубном европейском турнире спустя 385 минут, проведенных на поле.

Отметим, что датчанин не принимал участия в двух последних играх на групповом этапе с «Порту» (0:5) и «Брюгге» (2:1), в которых в общей сложности команда Клаудио Раньери пропустила шесть мячей.

На протяжении первых четырех матчей, когда ворота защищал Шмейхель, «Лестер» ни разу не позволил сопернику забить.