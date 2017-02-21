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    «Челси» и «Манчестер Сити» поспорят за Иско

    Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, «Челси» и «Манчестер Сити» намерены приобрести 24-летнего испанца во время летнего трансферного окна. Сообщается, что лондонский клуб уже связался с представителями игрока на предмет перехода.

    Напомним, ранее сообщалось, что Иско выразил желание покинуть мадридскую команду, цвета которой защищает с 2013 года. Стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне испанец провел за сливочных в Примере 17 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Marca

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    21.02.2017 13:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 21 февраля 2017, 16:03

      Очень жалко Иско! Мне он так нравился в Мадриде. Техничный, быстрый, молодой и талантливый. Я не понимаю Зидана! Зачем продавать перспективных игроков и тратить деньги на незнакомых и чужих клубу футболистов.

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