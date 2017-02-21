«Челси» и «Манчестер Сити» поспорят за Иско

Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, «Челси» и «Манчестер Сити» намерены приобрести 24-летнего испанца во время летнего трансферного окна. Сообщается, что лондонский клуб уже связался с представителями игрока на предмет перехода.

Напомним, ранее сообщалось, что Иско выразил желание покинуть мадридскую команду, цвета которой защищает с 2013 года. Стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне испанец провел за сливочных в Примере 17 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.