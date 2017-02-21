«Севилья» предложила Сампаоли на год продлить действующий контракт

Руководство «Севильи» намерено удержать в команде главного тренера Хорхе Сампаоли. По информации Cadenaser, боссы испанского клуба предложили 57-летнему специалисту продлить контракт еще на один год. Напомним, действующее соглашение аргентинца с красно-белыми рассчитано до лета 2018 года.

Ранее сообщалось, что Сампаоли является главным претендентом на пост главного тренера «Барселоны», однако сам он не намерен работать в каталонском клубе. На данный момент возглавляемая им «Севилья» занимает в турнирной таблице Примеры третье место, имея в активе 49 очков.