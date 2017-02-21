Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Севилья» предложила Сампаоли на год продлить действующий контракт

    Руководство «Севильи» намерено удержать в команде главного тренера Хорхе Сампаоли. По информации Cadenaser, боссы испанского клуба предложили 57-летнему специалисту продлить контракт еще на один год. Напомним, действующее соглашение аргентинца с красно-белыми рассчитано до лета 2018 года.

    Ранее сообщалось, что Сампаоли является главным претендентом на пост главного тренера «Барселоны», однако сам он не намерен работать в каталонском клубе. На данный момент возглавляемая им «Севилья» занимает в турнирной таблице Примеры третье место, имея в активе 49 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2017 13:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11