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    Кроме Месси, победный гол в ворота «Леганеса» не праздновали Энрике и Пике

    В матче 23-го тура Примеры «Барселона» на своем поле вырвала победу над «Леганесом» со счетом 2:1. Отметим, что автор дубля и победного гола с пенальти – Лионель Месси – не отпраздновал решающий забитый мяч. Так же поступили главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике и защитник Жерар Пике, находившиеся на скамейке запасных.

    Напомним, ранее сообщалось, что Энрике в скором времени может уйти из каталонского клуба, а Месси готов продлить контракт с командой, если сине-гранатовых покинут определенные игроки.

    На данный момент «Барселона» занимает в турнирной таблице Примеры второе место, набрав после 23-х туров 51 очко.

    Источник: Marca

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    21.02.2017 13:01
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +271

      artem 81 21 февраля 2017, 20:02

      Да Энрике просто встать не может после поражения с ПСЖ, руководство клуба видно ни один раз до аптеки бегало...

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 21 февраля 2017, 18:29

      не до празднования сейчас ему, думает о предстоящим матче с ПСЖ на Камп Ноу! Если у скромного новичка Леганеса еле как выиграли что там ждать от ПСЖ в ответной игре?! Думает, бл@ если кирдык будет в первом тайме, то второй тайм почти без болельщиков придется доигрывать....

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 21 февраля 2017, 14:34

      Месси поэтому и не выигрывает ни чего со сборной,потому что ноет всегда и ставит тренеру условия с кем и как играть!

      4
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      ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 > джон базелон 21 февраля 2017, 16:13

      В принципе до финала ЧМ и КА доходил,ну а финал такая вещь не предсказуемая!!!

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Psih86 21 февраля 2017, 23:16

      В этом то и проблема)

      0
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      Рейтинг: +56

      footbil 21 февраля 2017, 14:25

      против ПСЖ на праздновались уже...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 21 февраля 2017, 14:21

      а

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 февраля 2017, 14:20

      да что уж праздновать, я бы и новость об этом не написал.

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 21 февраля 2017, 14:04

      а что праздновать? с такой то игрой в обороне((

      0
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      Рейтинг: +60

      тайлер77 21 февраля 2017, 13:34

      бывает в жизни огорчения, нету хлеба есть печенье

      3
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 21 февраля 2017, 13:23

      Плакать надо

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      Рейтинг: +120

      agil 21 февраля 2017, 13:04

      действительно че тут праздновать!!!!

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