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  • Кроме Месси, победный гол в ворота «Леганеса» не праздновали Энрике и Пике

Кроме Месси, победный гол в ворота «Леганеса» не праздновали Энрике и Пике

21 февраля 2017, 13:01
12

В матче 23-го тура Примеры «Барселона» на своем поле вырвала победу над «Леганесом» со счетом 2:1. Отметим, что автор дубля и победного гола с пенальти – Лионель Месси – не отпраздновал решающий забитый мяч. Так же поступили главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике и защитник Жерар Пике, находившиеся на скамейке запасных.

Напомним, ранее сообщалось, что Энрике в скором времени может уйти из каталонского клуба, а Месси готов продлить контракт с командой, если сине-гранатовых покинут определенные игроки.

На данный момент «Барселона» занимает в турнирной таблице Примеры второе место, набрав после 23-х туров 51 очко.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Леганес Месси Лионель Пике Жерар Энрике Луис
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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agil
1487671449
действительно че тут праздновать!!!!
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КАРАТ
1487672625
Плакать надо
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тайлер77
1487673285
бывает в жизни огорчения, нету хлеба есть печенье
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Jenea83
1487675075
а что праздновать? с такой то игрой в обороне((
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FanatSerj
1487676025
да что уж праздновать, я бы и новость об этом не написал.
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СашкаГуров
1487676105
а
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footbil
1487676354
против ПСЖ на праздновались уже...
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джон базелон
1487676882
Месси поэтому и не выигрывает ни чего со сборной,потому что ноет всегда и ставит тренеру условия с кем и как играть!
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Luis Figo
1487690945
не до празднования сейчас ему, думает о предстоящим матче с ПСЖ на Камп Ноу! Если у скромного новичка Леганеса еле как выиграли что там ждать от ПСЖ в ответной игре?! Думает, бл@ если кирдык будет в первом тайме, то второй тайм почти без болельщиков придется доигрывать....
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artem 81
1487696529
Да Энрике просто встать не может после поражения с ПСЖ, руководство клуба видно ни один раз до аптеки бегало...
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