Кроме Месси, победный гол в ворота «Леганеса» не праздновали Энрике и Пике

В матче 23-го тура Примеры «Барселона» на своем поле вырвала победу над «Леганесом» со счетом 2:1. Отметим, что автор дубля и победного гола с пенальти – Лионель Месси – не отпраздновал решающий забитый мяч. Так же поступили главный тренер сине-гранатовых Луис Энрике и защитник Жерар Пике, находившиеся на скамейке запасных.

Напомним, ранее сообщалось, что Энрике в скором времени может уйти из каталонского клуба, а Месси готов продлить контракт с командой, если сине-гранатовых покинут определенные игроки.

На данный момент «Барселона» занимает в турнирной таблице Примеры второе место, набрав после 23-х туров 51 очко.