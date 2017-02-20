Пике: «Энрике? «Барселона» под его руководством выиграла восемь из десяти трофеев»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о текущем положении дел в команде, а также выступил в поддержку главного тренера каталонцев Луиса Энрике.

«Главное сейчас – это снова стать самими собой. Мы будем искать решения, чтобы изменить ситуацию. Команда осознает, что сейчас мы не в лучшей форме, но главное, что мы смогли взять три очка в матче против «Леганеса». Мы способны играть так, как хотим. Этот путь принес нам много титулов. У меня нет сомнений, что в Лиге чемпионов мы тоже будем биться до конца.

Мы все еще выступаем в трех турнирах, в том числе и в Лиге чемпионов, хотя так клуб находится в сложной ситуации. Но мы будем бороться. Луис Энрике? Команда выиграла восемь из десяти возможных трофеев под его руководством», – сказал испанец.

«Барселона» на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Примеры.