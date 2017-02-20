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    Пике: «Энрике? «Барселона» под его руководством выиграла восемь из десяти трофеев»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о текущем положении дел в команде, а также выступил в поддержку главного тренера каталонцев Луиса Энрике.

    «Главное сейчас – это снова стать самими собой. Мы будем искать решения, чтобы изменить ситуацию. Команда осознает, что сейчас мы не в лучшей форме, но главное, что мы смогли взять три очка в матче против «Леганеса». Мы способны играть так, как хотим. Этот путь принес нам много титулов. У меня нет сомнений, что в Лиге чемпионов мы тоже будем биться до конца.

    Мы все еще выступаем в трех турнирах, в том числе и в Лиге чемпионов, хотя так клуб находится в сложной ситуации. Но мы будем бороться. Луис Энрике? Команда выиграла восемь из десяти возможных трофеев под его руководством», – сказал испанец.

    «Барселона» на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице Примеры.

    Источник: ФК «Барселона»

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    20.02.2017 23:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 21 февраля 2017, 09:18

      "Мы способны играть так, как хотим" сказал Пике, а не так как тренер говорит)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 21 февраля 2017, 07:54

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 21 февраля 2017, 00:07

      Но играют то хреновато....

      0
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      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Михаил Шевченко 21 февраля 2017, 00:20

      Спад называется. Бывает.

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