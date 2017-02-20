«Зенит» не отдаст Новосельцева в аренду «Ростову»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев продолжит выступать за петербургский клубе во второй части сезона. Игрок уже принимает активное участие в тренировочных занятиях сине-бело-голубых.

Ранее появилась информация, что 25-летний игрок сборной России может уйти в свой бывший клуб «Ростов» в аренду до лета ради получения игровой практики перед Кубком конфедераций.

Напомним, что футболиста связан контрактом с «Зенитом» до середины 2021 года.

В текущем сезоне Новосельцев записал на свой счет 17 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.