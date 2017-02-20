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«Зенит» не отдаст Новосельцева в аренду «Ростову»

20 февраля 2017, 13:12
18

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев продолжит выступать за петербургский клубе во второй части сезона. Игрок уже принимает активное участие в тренировочных занятиях сине-бело-голубых.

Ранее появилась информация, что 25-летний игрок сборной России может уйти в свой бывший клуб «Ростов» в аренду до лета ради получения игровой практики перед Кубком конфедераций.

Напомним, что футболиста связан контрактом с «Зенитом» до середины 2021 года.

В текущем сезоне Новосельцев записал на свой счет 17 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Новосельцев Иван
Комментарии (18)
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Dimuldos
1487587176
сам не ам и другим не дам
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la verdad
1487587608
Сгноят жадину...
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Ник17
1487589625
Оставьте себе это рыжее предательское гов...но
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vgarakh
1487589649
А почему не отдадут, в чем причина?
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marslond
1487592302
Да... Потеряет год Новосельцев.
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B.G.
1487592986
У Зенита очко жмет перед Ростовским клубом
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B.G.
1487593135
Бомжи понимают, что Ростовский КББ, догонит Зенит и катком проедет по Луческу и ко!
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ufos73
1487593347
Не для того бомжы своего соперника ослабили, что бы потом возвращать )))
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balaton78
1487598656
А зачем он нужен? Место его уже прочно занято Михой Мевля! Который очень хорош! да,и "умерла,так умерла"..так,что пусть полирует лавку дальше.
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Dimonadze
1487600156
Столько ошибок в тексте...
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