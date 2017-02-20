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    «Зенит» не отдаст Новосельцева в аренду «Ростову»

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев продолжит выступать за петербургский клубе во второй части сезона. Игрок уже принимает активное участие в тренировочных занятиях сине-бело-голубых.

    Ранее появилась информация, что 25-летний игрок сборной России может уйти в свой бывший клуб «Ростов» в аренду до лета ради получения игровой практики перед Кубком конфедераций.

    Напомним, что футболиста связан контрактом с «Зенитом» до середины 2021 года.

    В текущем сезоне Новосельцев записал на свой счет 17 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.02.2017 13:12
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 20 февраля 2017, 17:15

      Столько ошибок в тексте...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 20 февраля 2017, 16:56

      "Защитник «Зенита» Иван Новосельцев продолжит выступать за петербургский клубе..."
      А он выступал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 20 февраля 2017, 16:50

      А зачем он нужен? Место его уже прочно занято Михой Мевля! Который очень хорош! да,и "умерла,так умерла"..так,что пусть полирует лавку дальше.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > balaton78 20 февраля 2017, 18:22

      Мевля даже лучше смотрится.Да и Баштуш младший не плох был на сборе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 февраля 2017, 15:22

      Не для того бомжы своего соперника ослабили, что бы потом возвращать )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 20 февраля 2017, 15:18

      Бомжи понимают, что Ростовский КББ, догонит Зенит и катком проедет по Луческу и ко!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. 20 февраля 2017, 15:16

      У Зенита очко жмет перед Ростовским клубом

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 20 февраля 2017, 15:05

      Да... Потеряет год Новосельцев.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 февраля 2017, 14:20

      А почему не отдадут, в чем причина?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1381

      marslond > vgarakh 20 февраля 2017, 15:04

      Не хотят конкурента усиливать.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик > marslond 20 февраля 2017, 19:14

      да получается купивши усилили, Мевля смотрится в разы лучше.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1381

      marslond > волчарик 20 февраля 2017, 20:40

      Бердыев хорошо работае с защами, даже Гранат заиграл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      Ник17 20 февраля 2017, 14:20

      Оставьте себе это рыжее предательское гов...но

      8
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    • ...
      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 20 февраля 2017, 14:20

      Норм

      0
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