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    «Шальке-04» летом выкупит права на Коноплянку у «Севильи»

    По окончании текущего сезона «Шальке-04» планируется выкупить права на полузащитника Евгения Коноплянку у «Севильи».

    «Сейчас уже точно можно сказать, что выкупим Коноплянку у испанцев. В текущем сезоне украинец играет важную роль в нашей команде, и она может стать еще больше», – сказал спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хейдель изданию Kicker.

    Напомним, что в текущем сезоне Коноплянка провел 24 матча за «Шальке-04» во всех турнирах, в которых записал на свой счет семь голов и одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2017 09:14
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 20 февраля 2017, 09:54

      Вот как Газпром спонсирует Украину)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +625

      and4ever86 20 февраля 2017, 09:28

      Коноплянке надпись газпром на груди не жжет? Или наоборот, согревает?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > and4ever86 20 февраля 2017, 09:54

      ну кстати насчет отношения к России - он весьма сдержано дает интервью, чтобы не провоцировать именно своих земляков

      2
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