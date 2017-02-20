«Шальке-04» летом выкупит права на Коноплянку у «Севильи»

По окончании текущего сезона «Шальке-04» планируется выкупить права на полузащитника Евгения Коноплянку у «Севильи».

«Сейчас уже точно можно сказать, что выкупим Коноплянку у испанцев. В текущем сезоне украинец играет важную роль в нашей команде, и она может стать еще больше», – сказал спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хейдель изданию Kicker.

Напомним, что в текущем сезоне Коноплянка провел 24 матча за «Шальке-04» во всех турнирах, в которых записал на свой счет семь голов и одну результативную передачу.