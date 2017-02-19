«Милан» готов предложить 17-летнему Доннарумме контракт на 10 миллионов

Руководство «Милана» намерено сохранить в составе команды голкипера Джанлуиджи Доннарумму. По информации источника, красно-черные намерены предложить 17-летнему итальянцу улучшенный пятилетний контракт с годовым окладом в 2 миллиона евро.

Сообщается, что тем самым миланский клуб намерен отбить интерес к игроку со стороны «Ювентуса» и «Челси». Напомним, ранее сообщалось, что туринский клуб готов платить вратарю 10 миллионов евро в год.

Действующее соглашение голкипера с «Миланом» истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне Доннарумма провел за миланскую команду в Серии А 24 матча, в которых пропустил 28 голов.