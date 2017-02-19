Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Милан» готов предложить 17-летнему Доннарумме контракт на 10 миллионов

    Руководство «Милана» намерено сохранить в составе команды голкипера Джанлуиджи Доннарумму. По информации источника, красно-черные намерены предложить 17-летнему итальянцу улучшенный пятилетний контракт с годовым окладом в 2 миллиона евро.

    Сообщается, что тем самым миланский клуб намерен отбить интерес к игроку со стороны «Ювентуса» и «Челси». Напомним, ранее сообщалось, что туринский клуб готов платить вратарю 10 миллионов евро в год.

    Действующее соглашение голкипера с «Миланом» истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне Доннарумма провел за миланскую команду в Серии А 24 матча, в которых пропустил 28 голов.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2017 21:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 20 февраля 2017, 11:25

      В Юве и в аренду

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11