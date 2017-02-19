Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лахтер: «Динамо» – проклятый клуб. Какая-то мутная пирамида, постоянно скандалы»

Лахтер: «Динамо» – проклятый клуб. Какая-то мутная пирамида, постоянно скандалы»

19 февраля 2017, 12:12
14

Футбольный агент Деннис Лахтер выразил мнение, что нападающий Федор Смолов должен уехать из России. Лахтер также назвал московское «Динамо», выступающее на данный момент в ФНЛ, проклятым клубом.

– Смолову нужно уезжать, и делать это надо было сейчас, после хорошего сезона. Понятно, что клубов, которым может приглянуться Смолов и которые готовы заплатить хорошие деньги, в Европе 8-10. Но уровень исполнителей там высочайший, и после нескольких недель на «банке» начнешь выть.

Клуб, который возьмет Смолова за большие деньги, должен быть уверен в том, что он отработает свой контракт – с учетом суммы трансфера и зарплаты игрок может обойтись потенциальному клубу в сумму под 40 миллионов евро. За эти деньги должен кто-то отвечать. Это же не Россия. Посмотрите на «Динамо».

– А что оно?

– Это проклятый клуб. Какая-то мутная пирамида постоянно, скандалы, за которые никто не несет ответственности. Под молотки в Европе попадают даже самые великие клубы, вспомните ссылку «Юве». Но не все же время! Вы можете вспомнить хоть один другой такой клуб, который бы налепил за свою историю столько «горбылей»?

В нынешнем сезоне чемпионата России Смолов забил десять голов в 12 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Смолов Федор
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
84aivengo
1487501072
а он прав...
Ответить
Kikujiro
1487503608
А Лахтер мутный агент,тогда уж к слову.
Ответить
polyshuk23
1487503655
Лахтер. А ты не агент спортивный в свое время скинул Ивана соловьева в зянит и где сейчас Ваня взял карьеру изгубил ради своей доли ,а карьера соловьева тебе не нужна
Ответить
polyshuk23
1487503684
Золотых гор пообещал
Ответить
Bujhzy
1487505382
На ball-king.ru предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну интуицию.
Ответить
vladimir-7
1487507635
Динамо-сборище легавых. Коррупция их стихия. Что касается Ф.Смолова, то ему точно нужно играть в Европе.
Ответить
Gullit 76
1487511077
Пустой трёп.Про ситуацию с динамо и без него все знают.Не знает уже как себя разрекламировать.Надеюсь летом Смолов без помощи этого лохнера в Боруссию Д перейдёт и там заиграет.А на банке этот балабол сидеть будет
Ответить
ribavadim
1487515591
И Бесков тогда -болтавня и всё остальное тоже....
Ответить
ribavadim
1487517257
Господи, каким мотивом должен руководствоваться публичный человек, что-бы сделать такое заявление...Может он был пьян.... Так я такую дурку лечу фофаном, средство проверенное....
Ответить
Pourport
1487589201
Все проблемы из за вот таких Лахтеров,Сарсаний и Ротенбергов...ОХ,запятовал еще крыса Калакуцкий,воры-акционеры которые до сей поры на свободе.
Ответить
Главные новости
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
3
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
1
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
23
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
4
Все новости
Все новости
Еще один московский клуб отказался от Дзюбы
Вчера, 14:38
6
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
11 сентября
1
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
11 сентября
Аленичев может вернуться к работе тренером впервые за 7 лет
10 сентября
3
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10 сентября
31
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
9 сентября
1
Экс-главный тренер «Спартака» ушел из тульского «Арсенала»
9 сентября
ФотоЛидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
9 сентября
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
8 сентября
1
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
8 сентября
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
5
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
8 сентября
18
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
8 сентября
5
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ
8 сентября
1
ФотоКлуб Первой лиги пополнился 28-м новобранцем в летнее трансферное окно
7 сентября
ФотоМосковский клуб подписал игрока сборной Беларуси
7 сентября
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
7 сентября
1
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
6 сентября
8
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
6 сентября
16
ВидеоПутин открыл стадион «Торпедо»
6 сентября
18
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
5 сентября
15
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
5 сентября
1
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
5 сентября
2
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
5 сентября
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
4 сентября
4
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
4 сентября
10
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
2
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
3 сентября
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+