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    Лахтер: «Динамо» – проклятый клуб. Какая-то мутная пирамида, постоянно скандалы»

    Футбольный агент Деннис Лахтер выразил мнение, что нападающий Федор Смолов должен уехать из России. Лахтер также назвал московское «Динамо», выступающее на данный момент в ФНЛ, проклятым клубом.

    – Смолову нужно уезжать, и делать это надо было сейчас, после хорошего сезона. Понятно, что клубов, которым может приглянуться Смолов и которые готовы заплатить хорошие деньги, в Европе 8-10. Но уровень исполнителей там высочайший, и после нескольких недель на «банке» начнешь выть.

    Клуб, который возьмет Смолова за большие деньги, должен быть уверен в том, что он отработает свой контракт – с учетом суммы трансфера и зарплаты игрок может обойтись потенциальному клубу в сумму под 40 миллионов евро. За эти деньги должен кто-то отвечать. Это же не Россия. Посмотрите на «Динамо».

    – А что оно?

    – Это проклятый клуб. Какая-то мутная пирамида постоянно, скандалы, за которые никто не несет ответственности. Под молотки в Европе попадают даже самые великие клубы, вспомните ссылку «Юве». Но не все же время! Вы можете вспомнить хоть один другой такой клуб, который бы налепил за свою историю столько «горбылей»?

    В нынешнем сезоне чемпионата России Смолов забил десять голов в 12 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.02.2017 12:12
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 20 февраля 2017, 14:13

      Все проблемы из за вот таких Лахтеров,Сарсаний и Ротенбергов...ОХ,запятовал еще крыса Калакуцкий,воры-акционеры которые до сей поры на свободе.

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 февраля 2017, 18:14

      Господи, каким мотивом должен руководствоваться публичный человек, что-бы сделать такое заявление...Может он был пьян.... Так я такую дурку лечу фофаном, средство проверенное....

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 февраля 2017, 17:46

      И Бесков тогда -болтавня и всё остальное тоже....

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 февраля 2017, 16:31

      Пустой трёп.Про ситуацию с динамо и без него все знают.Не знает уже как себя разрекламировать.Надеюсь летом Смолов без помощи этого лохнера в Боруссию Д перейдёт и там заиграет.А на банке этот балабол сидеть будет

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > Gullit 76 20 февраля 2017, 09:02

      Смолов никогда не заиграет в Боруссии...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > bolela_16 20 февраля 2017, 09:13

      Почему? Мхитарян же заиграл.Захочет - заиграет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 февраля 2017, 15:33

      Динамо-сборище легавых. Коррупция их стихия. Что касается Ф.Смолова, то
      ему точно нужно играть в Европе.

      -3
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      Рейтинг: +10

      Bujhzy 19 февраля 2017, 14:56

      На ball-king.ru предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну интуицию.

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 19 февраля 2017, 14:28

      Золотых гор пообещал

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 19 февраля 2017, 14:27

      Лахтер. А ты не агент спортивный в свое время скинул Ивана соловьева в зянит и где сейчас Ваня взял карьеру изгубил ради своей доли ,а карьера соловьева тебе не нужна

      1
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 19 февраля 2017, 14:26

      А Лахтер мутный агент,тогда уж к слову.

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 февраля 2017, 13:44

      а он прав...

      0
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