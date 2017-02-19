Лахтер: «Динамо» – проклятый клуб. Какая-то мутная пирамида, постоянно скандалы»

Футбольный агент Деннис Лахтер выразил мнение, что нападающий Федор Смолов должен уехать из России. Лахтер также назвал московское «Динамо», выступающее на данный момент в ФНЛ, проклятым клубом.

– Смолову нужно уезжать, и делать это надо было сейчас, после хорошего сезона. Понятно, что клубов, которым может приглянуться Смолов и которые готовы заплатить хорошие деньги, в Европе 8-10. Но уровень исполнителей там высочайший, и после нескольких недель на «банке» начнешь выть.

Клуб, который возьмет Смолова за большие деньги, должен быть уверен в том, что он отработает свой контракт – с учетом суммы трансфера и зарплаты игрок может обойтись потенциальному клубу в сумму под 40 миллионов евро. За эти деньги должен кто-то отвечать. Это же не Россия. Посмотрите на «Динамо».

– А что оно?

– Это проклятый клуб. Какая-то мутная пирамида постоянно, скандалы, за которые никто не несет ответственности. Под молотки в Европе попадают даже самые великие клубы, вспомните ссылку «Юве». Но не все же время! Вы можете вспомнить хоть один другой такой клуб, который бы налепил за свою историю столько «горбылей»?

В нынешнем сезоне чемпионата России Смолов забил десять голов в 12 матчах.