Агент: «В России нет адекватных предпосылок к развитию футбола»

Известный агент Деннис Лахтер выразил свою точку зрения в вопросе развития футбола в России. По словам Лахтера, российский футбол находится «на дне».

– Сейчас рынок сильно сжался из-за кризиса?

– В разы. Произошел большой отток иностранцев, показывавших высокий уровень. Случились разного рода истории в медийном пространстве, которые дали игрокам понять, что Россия перестала быть волшебной страной. Если через СМИ вбивать в головы людей разную ерунду о стране, это действует. Вся эта суета, касающаяся противостояния в политике, точно не идет на пользу. Экономическая ситуация изменилась, Россия по деньгам теперь многим проигрывает.

– Все плохо?

– Наоборот, считаю это благом. Другие до этого доходят разумом, мы – после катаклизмов и проблем. Не имей ЦСКА вопросов с деньгами, мы бы не увидели ни Чалова, ни Жамалетдинова, ни Головина. Молодых у нас сначала загнали за плинтус, теперь пытаемся их оттуда выковыривать. Читал недавно статью о том, сколько в наших клубах своих воспитанников – и поражался.

Вот, допустим, в «Зените» их, можно сказать, нет. Когда все хорошо с финансами, зачем их тащить? Мы же ничему не учимся. Практически половина клубов РФПЛ – это те, кто прозевал своих воспитанников, а потом выкупал их назад за неадекватные деньги. Нет желания развивать свой футбол, давать дорогу своим.

– Опять задам тот же вопрос – почему?

– Потому что нет необходимости.

– Но футбол на дне.

– На самом деле, на дне. И ничего не меняется. Если три-пять лет назад мои интервью вызывали реакцию, то сегодня оппоненты стали союзниками, и все с ситуацией смирились. Общее уныние. Нет адекватных предпосылок к развитию экономики, и соответственно, футбола. Мы не понимаем масштаба проблемы. Количество команд, которые живут нормально, сокращается, и очень быстро. Клубы гибнут, причем все время «неожиданно».