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  • Агент: «В России нет адекватных предпосылок к развитию футбола»

Агент: «В России нет адекватных предпосылок к развитию футбола»

19 февраля 2017, 08:48
19

Известный агент Деннис Лахтер выразил свою точку зрения в вопросе развития футбола в России. По словам Лахтера, российский футбол находится «на дне».

– Сейчас рынок сильно сжался из-за кризиса?

– В разы. Произошел большой отток иностранцев, показывавших высокий уровень. Случились разного рода истории в медийном пространстве, которые дали игрокам понять, что Россия перестала быть волшебной страной. Если через СМИ вбивать в головы людей разную ерунду о стране, это действует. Вся эта суета, касающаяся противостояния в политике, точно не идет на пользу. Экономическая ситуация изменилась, Россия по деньгам теперь многим проигрывает.

– Все плохо?

– Наоборот, считаю это благом. Другие до этого доходят разумом, мы – после катаклизмов и проблем. Не имей ЦСКА вопросов с деньгами, мы бы не увидели ни Чалова, ни Жамалетдинова, ни Головина. Молодых у нас сначала загнали за плинтус, теперь пытаемся их оттуда выковыривать. Читал недавно статью о том, сколько в наших клубах своих воспитанников – и поражался.

Вот, допустим, в «Зените» их, можно сказать, нет. Когда все хорошо с финансами, зачем их тащить? Мы же ничему не учимся. Практически половина клубов РФПЛ – это те, кто прозевал своих воспитанников, а потом выкупал их назад за неадекватные деньги. Нет желания развивать свой футбол, давать дорогу своим.

– Опять задам тот же вопрос – почему?

– Потому что нет необходимости.

– Но футбол на дне.

– На самом деле, на дне. И ничего не меняется. Если три-пять лет назад мои интервью вызывали реакцию, то сегодня оппоненты стали союзниками, и все с ситуацией смирились. Общее уныние. Нет адекватных предпосылок к развитию экономики, и соответственно, футбола. Мы не понимаем масштаба проблемы. Количество команд, которые живут нормально, сокращается, и очень быстро. Клубы гибнут, причем все время «неожиданно».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия
Комментарии (19)
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sochi-2013
1487484853
Как обычно в России- чем хуже, тем лучше! Только вот хуже большинству, а лучше единицам!
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Garrincha58
1487485249
он сам себе противоречит но где то он и прав мы не Англия или Германия и никогда ими не станем исторически сложилось и не надо ломаться и меняться прав сто тыс. раз Слуцкий мы не футбольная страна и не надо нам столько команд тем более не само окупаемых где нет инфраструктуры да и болельщиков с гулькин хрен и климатические условия тоже не позволяют иметь команды так зачем все эти траты из бюджета,надо прекратить финансирование футбола из казны пусть сами выкручиваются и тогда молодые игроки будут на расхват или они будут стараться уехать туда где больше платят и не будет у нас больше таких как Кокорин и ему подобных сытых котов
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bomilazdeshnii
1487485261
К сожалению, у нас так везде. ЖАЛЬ.
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bomilazdeshnii
1487485495
Че-то молчат за отмену лимита.
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BoltCX
1487486756
Резать зарплаты футболистам и переводить их на премиальные. Волгу давать за победу в кубке и успешное выступление в важных играх. Всех иностранцев нахрен по домам отпустить. и всё будет хорошо.
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Ral13
1487486957
Интересная точка зрения. Но однако он во многом прав.
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Gullit 76
1487488657
Всё сказал, всё правильно - но что делать то?Как спасти наш футбол?
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T 72
1487489524
Чё то бесит это уже,все ноют только,а делать ничего не хотят,видимо в руководстве всё всех устраивает,получат дюлей раз в 2 года и всё иди косячь дальше
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Joko21
1487490184
Говорит правильно. Но выход то какой из сложившейся ситуации?
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marslond
1487492048
Шанс надо давать молодёжи, но сначала нужно платить адекватную зарплату и убрать лимит, тогда мотивация появиться и игроки заиграют.
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