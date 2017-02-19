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    Агент: «В России нет адекватных предпосылок к развитию футбола»

    Известный агент Деннис Лахтер выразил свою точку зрения в вопросе развития футбола в России. По словам Лахтера, российский футбол находится «на дне».

    – Сейчас рынок сильно сжался из-за кризиса?

    – В разы. Произошел большой отток иностранцев, показывавших высокий уровень. Случились разного рода истории в медийном пространстве, которые дали игрокам понять, что Россия перестала быть волшебной страной. Если через СМИ вбивать в головы людей разную ерунду о стране, это действует. Вся эта суета, касающаяся противостояния в политике, точно не идет на пользу. Экономическая ситуация изменилась, Россия по деньгам теперь многим проигрывает.

    – Все плохо?

    – Наоборот, считаю это благом. Другие до этого доходят разумом, мы – после катаклизмов и проблем. Не имей ЦСКА вопросов с деньгами, мы бы не увидели ни Чалова, ни Жамалетдинова, ни Головина. Молодых у нас сначала загнали за плинтус, теперь пытаемся их оттуда выковыривать. Читал недавно статью о том, сколько в наших клубах своих воспитанников – и поражался.

    Вот, допустим, в «Зените» их, можно сказать, нет. Когда все хорошо с финансами, зачем их тащить? Мы же ничему не учимся. Практически половина клубов РФПЛ – это те, кто прозевал своих воспитанников, а потом выкупал их назад за неадекватные деньги. Нет желания развивать свой футбол, давать дорогу своим.

    – Опять задам тот же вопрос – почему?

    – Потому что нет необходимости.

    – Но футбол на дне.

    – На самом деле, на дне. И ничего не меняется. Если три-пять лет назад мои интервью вызывали реакцию, то сегодня оппоненты стали союзниками, и все с ситуацией смирились. Общее уныние. Нет адекватных предпосылок к развитию экономики, и соответственно, футбола. Мы не понимаем масштаба проблемы. Количество команд, которые живут нормально, сокращается, и очень быстро. Клубы гибнут, причем все время «неожиданно».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.02.2017 08:48
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1381

      marslond 19 февраля 2017, 11:14

      Шанс надо давать молодёжи, но сначала нужно платить адекватную зарплату и убрать лимит, тогда мотивация появиться и игроки заиграют.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 февраля 2017, 10:43

      Говорит правильно. Но выход то какой из сложившейся ситуации?

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      Рейтинг: +120

      agil > Joko21 19 февраля 2017, 11:09

      у галицкого есть выход из такой ситуации...но его слушать не хотять-потому что много денег реально надо будет тратить а не в карманы складывать!!!

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > agil 19 февраля 2017, 11:10

      выход у многих есть. Только у власти стоят не те люди, которые хотят что-то менять.

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 19 февраля 2017, 10:32

      Чё то бесит это уже,все ноют только,а делать ничего не хотят,видимо в руководстве всё всех устраивает,получат дюлей раз в 2 года и всё иди косячь дальше

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 февраля 2017, 10:17

      Всё сказал, всё правильно - но что делать то?Как спасти наш футбол?

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 19 февраля 2017, 09:49

      Интересная точка зрения. Но однако он во многом прав.

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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 19 февраля 2017, 09:45

      Резать зарплаты футболистам и переводить их на премиальные. Волгу давать за победу в кубке и успешное выступление в важных играх. Всех иностранцев нахрен по домам отпустить. и всё будет хорошо.

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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 19 февраля 2017, 09:24

      Че-то молчат за отмену лимита.

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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 19 февраля 2017, 09:21

      К сожалению, у нас так везде. ЖАЛЬ.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 февраля 2017, 09:20

      он сам себе противоречит но где то он и прав мы не Англия или Германия и никогда ими не станем исторически сложилось и не надо ломаться и меняться прав сто тыс. раз Слуцкий мы не футбольная страна и не надо нам столько команд тем более не само окупаемых где нет инфраструктуры да и болельщиков с гулькин хрен и климатические условия тоже не позволяют иметь команды так зачем все эти траты из бюджета,надо прекратить финансирование футбола из казны пусть сами выкручиваются и тогда молодые игроки будут на расхват или они будут стараться уехать туда где больше платят и не будет у нас больше таких как Кокорин и ему подобных сытых котов

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      Рейтинг: +1516

      Тазит > Garrincha58 19 февраля 2017, 15:00

      Дело в том, что Испания тоже не Германия и Англия... и Италия тоже... И даже Англия 60-х годов не Англия сегодняшняя... Развиваться нужно а не щи лаптем хлебать, оправдываясь особенностями душевного устройства...

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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 19 февраля 2017, 09:14

      Как обычно в России- чем хуже, тем лучше! Только вот хуже большинству, а лучше единицам!

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