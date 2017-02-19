Иско: «Решение о своем будущем я приму до конца сезона»

Полузащитник «Реала» Иско признал, что может покинуть Мадрид в этом году.

«Я спокоен. Все, что меня интересует в данный момент – это количество игрового времени. Я счастлив быть игроком «Реала“ и хотел бы провести здесь много лет, но карьера игрока коротка. Решение о своем будущем я приму до конца сезона», — сказал Иско в эфире телеканала beIN Sports.

Контракт Иско с клубом истекает в 2018 году. В текущем сезоне Иско сыграл в 17-ти матчах, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.