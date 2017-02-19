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    Иско: «Решение о своем будущем я приму до конца сезона»

    Полузащитник «Реала» Иско признал, что может покинуть Мадрид в этом году.

    «Я спокоен. Все, что меня интересует в данный момент – это количество игрового времени. Я счастлив быть игроком «Реала“ и хотел бы провести здесь много лет, но карьера игрока коротка. Решение о своем будущем я приму до конца сезона», — сказал Иско в эфире телеканала beIN Sports.

    Контракт Иско с клубом истекает в 2018 году. В текущем сезоне Иско сыграл в 17-ти матчах, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2017 07:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 19 февраля 2017, 12:41

      Для барс Баварии челси к ихни стилю подойдет

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