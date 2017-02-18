Муриэль: «Когда все идет хорошо, никто не вспоминает о моем весе. Когда плохо – называют меня жирным»

Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль рассказал о проблемах с лишним весом, из-за которых болельщики подвергают его критике.

«Когда в тренерском штабе сказали, что я не вышел играть в одном из матчей из-за моего лишнего веса, ко мне приклеился ярлык. Это крест, который мне приходится нести. Теперь когда дела идут хорошо, никто не вспоминает, сколько я вешу. Когда же все плохо – каждый стремится назвать меня жирным», – сказал Муриэль.

Напомним, Муриэль выступает за «Сампдорию» с 2015 года. В нынешнем сезоне 25-летний колумбиец провел за клуб из Генуи в Серии А 24 матча, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи.