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    Китай хочет принять чемпионат мира в 2030 или 2034 году

    Сенатор Китая Чжай Чжихай сообщил, что страна готов бороться за получение права на проведение чемпионата мира в 2030 или 2034 году. Ближайшие два мундиаля пройдут в России (2018 год) и Катаре (2022 год). Места, в которых состоятся следующие мировые первенства, пока не определены.

    «Чтобы подать заявку на проведение чемпионата мира, нужно соответствовать уровню мундиаля. Необходимо подтянуться до этого уровня, поскольку если мы будем подавать заявку, то будем рассчитывать на победу. Хотим участвовать, только чтобы наша заявка выиграла. Так что самое раннее – это 2030-2034 год.

    Сможет ли китайская сборная отобраться на чемпионат мира-2018? Конечно, в этот раз Китай вряд ли приедет в Россию, потому что так сложилось, что не подготовились достаточным образом. Не готова на 100% команда. Но футбол развивается. Надеемся, что удастся выйти в финальную часть чемпионата мира», – сказал Чжихай.

    Источник: Р-Спорт

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    18.02.2017 17:31
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