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  • Благодаря Роналду стоимость бренда Nike возросла на 500 миллионов в 2016 году

Благодаря Роналду стоимость бренда Nike возросла на 500 миллионов в 2016 году

18 февраля 2017, 12:36
8

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду благодаря рекламе в своих социальных сетях бренда Nike, повысил его стоимость в 2016 году на 500 миллионов долларов, информирует Forbes.

В минувшем году 32-летний футболист подписал с американским производителем спортивной экипировки пожизненный контракт с ежегодной зарплатой 24 миллиона долларов.

В течение 2016 года Nike был 1703 раза упомянут португальцем на страницах в соцсетях. Общее число его подписчиков составляет примерно 260 миллионов человек.

Также напомним, что по данным Forbes, Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Его доход в период с июня 2015 по июнь 2016 года насчитывает 88 миллионов долларов.

В текущем сезоне форвард принял участие в 27 встречах, записав в свой актив 21 гол и восемь результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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EFR
1487411909
куда с деньгами ппц 24 млн евро в год только от найк
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Антибиотик
1487413634
Вот поэтому он и берет постоянно золотые мячи. Жаль, что многие этого не понимают.
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agil
1487414225
можно ненавидеть криро а можно и не любить !!!!....но отрицать того что он супер игрок могут тока слепые глоры барсы!!!! хотья я сам фанатбарсы с 1992 года....то что мы живем в эту эпоху надо радоваться...эх чуток тебе лет еще скинуть....
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Михас007
1487414514
да уж
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84aivengo
1487414639
гребет бабло криштина.... с такими деньгами не только 3.14дором можно себя назвать
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ankavun
1487415863
молоток
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Kano
1487420919
Пожизненный контракт с 24.000.000 $ ??? Вот так устроился Роналду.
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petr69
1487421997
Наверное ни один футболист,с кем он играл вместе, не сказал о нем ничего плохого. Как бизнесмен также неплох,- может себя преподнести.Молодец
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