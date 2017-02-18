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    Благодаря Роналду стоимость бренда Nike возросла на 500 миллионов в 2016 году

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду благодаря рекламе в своих социальных сетях бренда Nike, повысил его стоимость в 2016 году на 500 миллионов долларов, информирует Forbes.

    В минувшем году 32-летний футболист подписал с американским производителем спортивной экипировки пожизненный контракт с ежегодной зарплатой 24 миллиона долларов.

    В течение 2016 года Nike был 1703 раза упомянут португальцем на страницах в соцсетях. Общее число его подписчиков составляет примерно 260 миллионов человек.

    Также напомним, что по данным Forbes, Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Его доход в период с июня 2015 по июнь 2016 года насчитывает 88 миллионов долларов.

    В текущем сезоне форвард принял участие в 27 встречах, записав в свой актив 21 гол и восемь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2017 12:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1130

      petr69 18 февраля 2017, 15:46

      Наверное ни один футболист,с кем он играл вместе, не сказал о нем ничего плохого. Как бизнесмен также неплох,- может себя преподнести.Молодец

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 18 февраля 2017, 15:28

      Пожизненный контракт с 24.000.000 $ ???

      Вот так устроился Роналду.

      0
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      Рейтинг: +19

      ankavun 18 февраля 2017, 14:04

      молоток

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 февраля 2017, 13:43

      гребет бабло криштина.... с такими деньгами не только 3.14дором можно себя назвать

      -1
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      Рейтинг: +239

      Михас007 18 февраля 2017, 13:41

      да уж

      0
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      Рейтинг: +120

      agil 18 февраля 2017, 13:37

      можно ненавидеть криро а можно и не любить !!!!....но отрицать того что он супер игрок могут тока слепые глоры барсы!!!! хотья я сам фанатбарсы с 1992 года....то что мы живем в эту эпоху надо радоваться...эх чуток тебе лет еще скинуть....

      1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 18 февраля 2017, 13:27

      Вот поэтому он и берет постоянно золотые мячи. Жаль, что многие этого не понимают.

      1
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      Рейтинг: +291

      EFR 18 февраля 2017, 12:58

      куда с деньгами ппц
      24 млн евро в год только от найк

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