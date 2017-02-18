Благодаря Роналду стоимость бренда Nike возросла на 500 миллионов в 2016 году

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду благодаря рекламе в своих социальных сетях бренда Nike, повысил его стоимость в 2016 году на 500 миллионов долларов, информирует Forbes.

В минувшем году 32-летний футболист подписал с американским производителем спортивной экипировки пожизненный контракт с ежегодной зарплатой 24 миллиона долларов.

В течение 2016 года Nike был 1703 раза упомянут португальцем на страницах в соцсетях. Общее число его подписчиков составляет примерно 260 миллионов человек.

Также напомним, что по данным Forbes, Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Его доход в период с июня 2015 по июнь 2016 года насчитывает 88 миллионов долларов.

В текущем сезоне форвард принял участие в 27 встречах, записав в свой актив 21 гол и восемь результативных передач.