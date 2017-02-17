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    Сакки: «Барселона» перестала быть «Барселоной»

    Бывший тренер сборной Италии Арриго Сакки прокомментировал разгромное поражение «Барселоны» от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Барселона» уже не «Барселона». В Испании они побеждают слабых, а с сильными испытывают серьезные проблемы. Боюсь, что мы больше не увидим той агрессивной команды, которой все восхищались. В «Барселоне» уже не в цене командная дисциплина и атакующая игра с ярко выраженным акцентом на атаку.

    Каталонская «машина» перестала работать, поэтому и Месси уже не превосходит соперников на поле. Без командной игры отдельные игроки просто теряются на поле. Теперь сине-гранатовым понадобится только чудо, чтобы выйти в четвертьфинал», -заключил Сакки.

    Ответный матч состоится 8 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

    Источник: Sport.es

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    17.02.2017 22:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +617

      nelez 19 февраля 2017, 14:11

      Барсе придется сделать все чтобы не уйти из турнира с позором.
      уйдет-это железно , но хотя бы не с позором

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 18 февраля 2017, 09:16

      Тяжелавато будет отыграть 4 мяча

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 февраля 2017, 00:56

      Копец... покажите мне команду в лч и тд которая не проиграла из фоваритов 4:0 и дальше барс... барса получается лучшая раз все о его разгромах и порожен говорят... реал арсенал Бавария мю ливерпуль и тд их всех громят... один раз надпись и все а тут месяц скора... как пеп ушел у барс нечего нету кроме название кромких имен... барс забрала лч и тд игрой команды..там с улицы любого поймать и поставить тренером они так же и лучше выигрывать будут чем у руля этот даун энрики

      1
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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 18 февраля 2017, 00:12

      со всеми такое бывает

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 17 февраля 2017, 23:06

      То есть был бы Сакки тренером Барселона бы была Барселоной? Уже вторая статья за день против барсы. Может предложишь свои услуги супер тренера и все исправишь)))

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      Рейтинг: +952

      Николай Живоглядов 17 февраля 2017, 23:01

      Вот надерут "ПСЖ" в ответном матче, сразу все по-другому запоют

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