Сакки: «Барселона» перестала быть «Барселоной»

Бывший тренер сборной Италии Арриго Сакки прокомментировал разгромное поражение «Барселоны» от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Барселона» уже не «Барселона». В Испании они побеждают слабых, а с сильными испытывают серьезные проблемы. Боюсь, что мы больше не увидим той агрессивной команды, которой все восхищались. В «Барселоне» уже не в цене командная дисциплина и атакующая игра с ярко выраженным акцентом на атаку.

Каталонская «машина» перестала работать, поэтому и Месси уже не превосходит соперников на поле. Без командной игры отдельные игроки просто теряются на поле. Теперь сине-гранатовым понадобится только чудо, чтобы выйти в четвертьфинал», -заключил Сакки.

Ответный матч состоится 8 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».