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Сакки: «Барселона» перестала быть «Барселоной»

17 февраля 2017, 22:44
6

Бывший тренер сборной Италии Арриго Сакки прокомментировал разгромное поражение «Барселоны» от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Барселона» уже не «Барселона». В Испании они побеждают слабых, а с сильными испытывают серьезные проблемы. Боюсь, что мы больше не увидим той агрессивной команды, которой все восхищались. В «Барселоне» уже не в цене командная дисциплина и атакующая игра с ярко выраженным акцентом на атаку.

Каталонская «машина» перестала работать, поэтому и Месси уже не превосходит соперников на поле. Без командной игры отдельные игроки просто теряются на поле. Теперь сине-гранатовым понадобится только чудо, чтобы выйти в четвертьфинал», -заключил Сакки.

Ответный матч состоится 8 марта в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Источник: Sport.es
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (6)
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Николай Живоглядов
1487361706
Вот надерут "ПСЖ" в ответном матче, сразу все по-другому запоют
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Jenea83
1487362019
То есть был бы Сакки тренером Барселона бы была Барселоной? Уже вторая статья за день против барсы. Может предложишь свои услуги супер тренера и все исправишь)))
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Александр Домаза
1487365976
со всеми такое бывает
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de bruyne
1487368598
Копец... покажите мне команду в лч и тд которая не проиграла из фоваритов 4:0 и дальше барс... барса получается лучшая раз все о его разгромах и порожен говорят... реал арсенал Бавария мю ливерпуль и тд их всех громят... один раз надпись и все а тут месяц скора... как пеп ушел у барс нечего нету кроме название кромких имен... барс забрала лч и тд игрой команды..там с улицы любого поймать и поставить тренером они так же и лучше выигрывать будут чем у руля этот даун энрики
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VeniaminS
1487398576
Тяжелавато будет отыграть 4 мяча
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nelez
1487502708
Барсе придется сделать все чтобы не уйти из турнира с позором. уйдет-это железно , но хотя бы не с позором
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