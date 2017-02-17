Венгер заявил, что продолжит тренировать в следующем сезоне

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал понять, что не уйдет из футбола по окончании нынешнего сезона. Французский специалист подчеркнул, что еще не насытился тренерской работой.

«Когда именно я раскрою свои планы? Я сам не знаю, так как еще не решил. Но я точно могу сказать, что еще не насытился тренерской работой. Продолжу тренировать здесь или где-нибудь в другом месте», – отметил Венгер.

Напомним, что соглашение Венгера с «Арсеналом» рассчитано до конца этого сезона. Руководство клуба предложило французу новый контракт, однако тот взял время для принятия решения.