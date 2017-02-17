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    Венгер заявил, что продолжит тренировать в следующем сезоне

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер дал понять, что не уйдет из футбола по окончании нынешнего сезона. Французский специалист подчеркнул, что еще не насытился тренерской работой.

    «Когда именно я раскрою свои планы? Я сам не знаю, так как еще не решил. Но я точно могу сказать, что еще не насытился тренерской работой. Продолжу тренировать здесь или где-нибудь в другом месте», – отметил Венгер.

    Напомним, что соглашение Венгера с «Арсеналом» рассчитано до конца этого сезона. Руководство клуба предложило французу новый контракт, однако тот взял время для принятия решения.

    Источник: BBC

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    17.02.2017 12:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +585

      tilvan 18 февраля 2017, 16:13

      Вертел Венгер ваши мечты о трофеях...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      Psih86 17 февраля 2017, 19:01

      Лучше в другом месте,хватит Арсенал унижать!!!

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 17 февраля 2017, 12:57

      Пора, Арсен, дорогу молодым давать!

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