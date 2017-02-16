Нойштедтер и Эменике выйдут в стартовом составе «Фенербахче» на матч с «Краснодаром»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Фенербахче» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

«Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Налдо, Мартынович, Калешин, Подберeзкин, Каборе, Газинский, Клаессон, Смолов, Вандерсон.

«Фенербахче»: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайраклы, Топал, Потук, Соуза, Ленс, Сов, Эменике.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этой встречи, которая начнется в 19:00 по московскому времени.

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