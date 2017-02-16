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    Нойштедтер и Эменике выйдут в стартовом составе «Фенербахче» на матч с «Краснодаром»

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Фенербахче» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

    «Краснодар»: Крицюк, Рамирес, Налдо, Мартынович, Калешин, Подберeзкин, Каборе, Газинский, Клаессон, Смолов, Вандерсон.

    «Фенербахче»: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайраклы, Топал, Потук, Соуза, Ленс, Сов, Эменике.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этой встречи, которая начнется в 19:00 по московскому времени.

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    Источник: Twitter

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    16.02.2017 18:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 16 февраля 2017, 22:36

      нойштендер, нуедачный пиар мудко, сколько отвалили то за его приглашение с борную?

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 16 февраля 2017, 19:45

      Вперед Краснодар )))

      0
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 16 февраля 2017, 18:47

      Ну верим в Краснодар.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 февраля 2017, 18:19

      Победы нашим клубам и выхода в 1/8, хотя практически это невыполнимо!

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