Аленичев: «Зная Карпина, не удивлен его назначению»

Первым шагом - уволить Орлова!
Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал назначение своего бывшего коллеги по тренерскому цеху Валерия Карпина на должность главного редактора футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ».
«Зная Валеру, я совсем не удивлен этой новости», – сказал Аленичев.
Отныне Карпин будет назначать комментаторов на футбольные матчи, контролировать их работу, взаимодействовать с редакторами и принимать участие в эфирах в качестве эксперта.
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— Артем Локалов (@lokalov) 16 февраля 2017 г.