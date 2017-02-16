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    Аленичев: «Зная Карпина, не удивлен его назначению»

    Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал назначение своего бывшего коллеги по тренерскому цеху Валерия Карпина на должность главного редактора футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ».

    «Зная Валеру, я совсем не удивлен этой новости», – сказал Аленичев.

    Отныне Карпин будет назначать комментаторов на футбольные матчи, контролировать их работу, взаимодействовать с редакторами и принимать участие в эфирах в качестве эксперта.

    Источник: Twitter

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    16.02.2017 16:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 17 февраля 2017, 10:55

      Первым шагом - уволить Орлова!

      0
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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 16 февраля 2017, 19:50

      тренер комментаторов )))) он и там завалит все.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 16 февраля 2017, 17:56

      Ооооочень интересно....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 16 февраля 2017, 17:41

      не уж то решил с тренерским ремеслом завязать?

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 16 февраля 2017, 16:37

      Круто! Валерон и сюда пролез))

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > sir_Alex 16 февраля 2017, 16:47

      Без мыла в дупло влезет.

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > vladimir-7 17 февраля 2017, 10:27

      Этот может! Сам, а не как Слуцкер - только с помощью Жеки Харьковского))

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