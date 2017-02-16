Аленичев: «Зная Карпина, не удивлен его назначению»

Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал назначение своего бывшего коллеги по тренерскому цеху Валерия Карпина на должность главного редактора футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ».

«Зная Валеру, я совсем не удивлен этой новости», – сказал Аленичев.

Отныне Карпин будет назначать комментаторов на футбольные матчи, контролировать их работу, взаимодействовать с редакторами и принимать участие в эфирах в качестве эксперта.