Зидан считает, что в противостоянии с «Наполи» еще ничего не решено

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы мадридского клуба в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1) выразил мнение, что для его подопечных в данном противостоянии еще ничего не решено.

«Мы провели великолепный матч. Не знаю, был ли он лучшим за последнее время, но еще ничего не решено», – сказал Зидан.

Напомним, ответная встреча пройдет в Неаполе 7 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

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