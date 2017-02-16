Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зидан считает, что в противостоянии с «Наполи» еще ничего не решено

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы мадридского клуба в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1) выразил мнение, что для его подопечных в данном противостоянии еще ничего не решено.

    «Мы провели великолепный матч. Не знаю, был ли он лучшим за последнее время, но еще ничего не решено», – сказал Зидан.

    Напомним, ответная встреча пройдет в Неаполе 7 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Он должен заткнуться». Как «Наполи» унизил «Реал», но проиграл (ВИДЕО)

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2017 02:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11