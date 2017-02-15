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Менье: «Я счастлив в «ПСЖ», но являюсь поклонником «Манчестер Юнайтед» и хотел бы поиграть в АПЛ»

15 февраля 2017, 20:12

Защитник «ПСЖ» Томас Менье рассказал о своих клубных пристрастиях. По словам 25-летнего бельгийца, он является фанатом «Манчестер Юнайтед» и однажды хотел бы поиграть в АПЛ.

«Я никогда не скрывал, что хотел бы поиграть в АПЛ. При этом я очень счастлив в «ПСЖ» и не расстроюсь, если закончу здесь карьеру. Но если в один день мне придется покинуть Париж, то почему бы нет? Я являюсь большим поклонником «Манчестер Юнайтед» и считаю эту команду эталонной», – сказал Менье.

Напомним, Менье перешел в «ПСЖ» летом 2016 года, подписав с парижским клубом контракт на четыре года. В нынешнем сезоне защитник провел за красно-синих в Лиге 1 15 матчей, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.

Источник: Independent.co.uk
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига ПСЖ Манчестер Юнайтед Менье Тома
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