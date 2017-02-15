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    Менье: «Я счастлив в «ПСЖ», но являюсь поклонником «Манчестер Юнайтед» и хотел бы поиграть в АПЛ»

    Защитник «ПСЖ» Томас Менье рассказал о своих клубных пристрастиях. По словам 25-летнего бельгийца, он является фанатом «Манчестер Юнайтед» и однажды хотел бы поиграть в АПЛ.

    «Я никогда не скрывал, что хотел бы поиграть в АПЛ. При этом я очень счастлив в «ПСЖ» и не расстроюсь, если закончу здесь карьеру. Но если в один день мне придется покинуть Париж, то почему бы нет? Я являюсь большим поклонником «Манчестер Юнайтед» и считаю эту команду эталонной», – сказал Менье.

    Напомним, Менье перешел в «ПСЖ» летом 2016 года, подписав с парижским клубом контракт на четыре года. В нынешнем сезоне защитник провел за красно-синих в Лиге 1 15 матчей, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.

    Источник: Independent.co.uk

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    15.02.2017 20:12
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