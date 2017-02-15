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    Кавани заявил, что имел предложение от «Атлетико», однако отклонил его

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани заявил, что мог продолжить карьеру в «Атлетико». По словам 30-летнего уругвайца, он не стал принимать предложение мадридского клуба, так как уважает свою нынешнюю команду и действующий контракт.

    «Да, это правда. Мной интересовался «Атлетико». Но я всегда был одним из тех, кто считает, что профессионал должен уважать свою команду и действующий контракт», – сказал Кавани.

    Контракт Кавани с «ПСЖ» рассчитан до лета 2018 года. По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне уругваец провел за парижский клуб в Лиге 1 23 матча, в которых забил 25 голов.

    «Я хочу выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне». Кавани не реализует моменты, но становится лучшим бомбардиром Европы

    Источник: Skysports

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    15.02.2017 20:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 15 февраля 2017, 21:30

      Правильно, что имел

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