Кавани заявил, что имел предложение от «Атлетико», однако отклонил его

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани заявил, что мог продолжить карьеру в «Атлетико». По словам 30-летнего уругвайца, он не стал принимать предложение мадридского клуба, так как уважает свою нынешнюю команду и действующий контракт.

«Да, это правда. Мной интересовался «Атлетико». Но я всегда был одним из тех, кто считает, что профессионал должен уважать свою команду и действующий контракт», – сказал Кавани.

Контракт Кавани с «ПСЖ» рассчитан до лета 2018 года. По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне уругваец провел за парижский клуб в Лиге 1 23 матча, в которых забил 25 голов.

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