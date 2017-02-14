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    Кассано заявил, что на данный момент его семью содержит жена

    Бывший нападающий «Сампдории» Антонио Кассано заявил, что на данный момент не имеет предложений от других клубов, хотя готов вернуться на поле. Напомним, ранее футболист расторг контракт с итальянским клубом и теперь пребывает в статусе свободного агента.

    «Если учесть, сколько в Серии А сейчас играет неудачников, то мог бы еще продолжать выступать здесь. И мне хочется этого. Но сегодня у меня нет предложений. Вероятнее всего, летом я завершу карьеру и стану работать у жены. Сейчас она у нас обеспечивает семью. Во мне никто не заинтересован, а из Италии я вообще никуда не хочу уезжать», – сказал Кассано.

    Добавим, что жена итальянца Каролина Марчиалис является профессиональным игроком в водное поло.

    Источник: Football Italia

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    14.02.2017 22:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      Defensore 22 февраля 2017, 16:02

      Ну это так он сказанул, на самом деле заработал даже внукам

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