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    Гризманн: «АПЛ или Примера? Испанская лига мне подходит больше»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что предпочитает испанскую Примеру английской Премьер-лиге. Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний француз во время летнего трансферного окна перейдет в «Манчестер Юнайтед».

    «Да, я смотрю АПЛ. Мне нравятся в ней интенсивность игры, работа арбитров и полные стадионы. Но если бы мне пришлось выбирать одну лигу, то я бы остановился на Примере. Она больше подходит мне по стилю.

    Мое будущее? В «Барселоне» и без меня сильная атака. В «Реал» бы я не пошел, потому что выступаю за другую мадридскую команду. Меня не очень привлекает Германия. Франция? Не сейчас. Англия? У меня есть сомнения, что на это согласится моя семья. Да и погода там не лучшая», – сказал Гризманн.

    По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» в Примере 21 матч, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и четыре голевых паса.

    Источник: Goal.com

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    14.02.2017 21:17
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