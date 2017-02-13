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  • Нигматуллин: «Адриано – несомненно усиление для «Спартака», но красно-белые и так были достаточно сильны»

Нигматуллин: «Адриано – несомненно усиление для «Спартака», но красно-белые и так были достаточно сильны»

13 февраля 2017, 17:50
3

Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин назвал грозным нападающим Луиса Адриано, перешедшего в стан красно-белых нынешней зимой. При этом он подчеркнул, что нужно посмотреть на бразильца в матчах РФПЛ.

29-летний игрок принял участие в трех контрольных встречах на зимних сборах спартаковцев и в каждой из них забил по голу.

«Посмотрим, как Луис Адриано проявит себя в матчах чемпионата России. Все-таки, сборы – это не показатель. Например, сейчас ошибаются вратари «Спартака», но я верю, что в официальных матчах этого не произойдет. Оценивать игрока нужно по играм чемпионата.

Отрадно, что Луис забивает третий гол подряд. Хочется, чтобы это продолжилось и в официальных матчах. Красно-белые приобрели грозного форварда. Это, несомненно, усиление. Хотя «Спартак» и без него был достаточно силен», – сказал Нигматуллин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Нигматуллин Руслан Адриано Луис
Комментарии (3)
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shinnik
1487000031
Ушастому есть дело и до Спартака?
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filosof sparty
1487001041
А то!?)
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VVM1964
1487009170
НАДЕЮСЬ БУДЕТ С ТАКОЙ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ИГРАТЬ И В ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЧАХ .
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