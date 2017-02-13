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    Нигматуллин: «Адриано – несомненно усиление для «Спартака», но красно-белые и так были достаточно сильны»

    Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин назвал грозным нападающим Луиса Адриано, перешедшего в стан красно-белых нынешней зимой. При этом он подчеркнул, что нужно посмотреть на бразильца в матчах РФПЛ.

    29-летний игрок принял участие в трех контрольных встречах на зимних сборах спартаковцев и в каждой из них забил по голу.

    «Посмотрим, как Луис Адриано проявит себя в матчах чемпионата России. Все-таки, сборы – это не показатель. Например, сейчас ошибаются вратари «Спартака», но я верю, что в официальных матчах этого не произойдет. Оценивать игрока нужно по играм чемпионата.

    Отрадно, что Луис забивает третий гол подряд. Хочется, чтобы это продолжилось и в официальных матчах. Красно-белые приобрели грозного форварда. Это, несомненно, усиление. Хотя «Спартак» и без него был достаточно силен», – сказал Нигматуллин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2017 17:50
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 13 февраля 2017, 18:50

      А то!?)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 февраля 2017, 18:33

      Ушастому есть дело и до Спартака?

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