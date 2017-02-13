Нигматуллин: «Адриано – несомненно усиление для «Спартака», но красно-белые и так были достаточно сильны»

Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин назвал грозным нападающим Луиса Адриано, перешедшего в стан красно-белых нынешней зимой. При этом он подчеркнул, что нужно посмотреть на бразильца в матчах РФПЛ.

29-летний игрок принял участие в трех контрольных встречах на зимних сборах спартаковцев и в каждой из них забил по голу.

«Посмотрим, как Луис Адриано проявит себя в матчах чемпионата России. Все-таки, сборы – это не показатель. Например, сейчас ошибаются вратари «Спартака», но я верю, что в официальных матчах этого не произойдет. Оценивать игрока нужно по играм чемпионата.

Отрадно, что Луис забивает третий гол подряд. Хочется, чтобы это продолжилось и в официальных матчах. Красно-белые приобрели грозного форварда. Это, несомненно, усиление. Хотя «Спартак» и без него был достаточно силен», – сказал Нигматуллин.