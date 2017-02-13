Монтелла может уйти с поста главного тренера «Милана» из-за Берлускони

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла может оставить свой пост. Причина – недовольство владельца «россонери» Сильвио Берлускони последними результатами команды.

Напомним, миланцы вылетели на стадии 1/4 финала Кубка Италии, проиграв «Ювентусу» (1:2), а также потерпели три поражения и добыли одну ничью в пяти последних матчах Серии А. При этом единственная победа была достигнута над «Болоньей» (1:0) вдевятером в перенесенной встрече 18-го тура.

После 24-х туров «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице (одна игра в запасе), отставая от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.

Напомним, что Монтелла возглавил красно-черных минувшим летом.