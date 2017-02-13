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    Монтелла может уйти с поста главного тренера «Милана» из-за Берлускони

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла может оставить свой пост. Причина – недовольство владельца «россонери» Сильвио Берлускони последними результатами команды.

    Напомним, миланцы вылетели на стадии 1/4 финала Кубка Италии, проиграв «Ювентусу» (1:2), а также потерпели три поражения и добыли одну ничью в пяти последних матчах Серии А. При этом единственная победа была достигнута над «Болоньей» (1:0) вдевятером в перенесенной встрече 18-го тура.

    После 24-х туров «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице (одна игра в запасе), отставая от зоны Лиги чемпионов на 11 очков.

    Напомним, что Монтелла возглавил красно-черных минувшим летом.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    13.02.2017 13:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 13 февраля 2017, 14:08

      Старый педофил недоволен...

      1
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      Рейтинг: +91

      Godric > la verdad 13 февраля 2017, 15:10

      Зачем же вы так грубо?

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Godric 14 февраля 2017, 03:16

      Мы просто назвали вещи своими именами :)

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 13 февраля 2017, 13:56

      Не справился))

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      Рейтинг: +91

      Godric > sir_Alex 13 февраля 2017, 15:10

      У Берлускони вечно все не справляются.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Godric 13 февраля 2017, 20:15

      Лишь бы сам Берл с девками справлялся.

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