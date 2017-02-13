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    Бетанкур, который мог оказаться в «Зените», прибудет на медосмотр в «Ювентус»

    Полузащитник «Бока Хуниорс» Родриго Бетанкур летом подпишет контракт с «Ювентусом». В течение недели уругваец прибудет в Турин для прохождения медобследования.

    Напомним, 19-летний игрок является частью сделки по переходу экс-нападающего «старой синьоры» Карлоса Тевеса в аргентинский клуб в июне 2015 года. Трансфер футболиста обойдется «бьянконери» в 9,4 миллиона евро.

    Отметим, что уругвайский хавбек рассматривался «Зенитом» в качестве потенциальной замены Акселю Витселю летом минувшего года.

    В текущем сезоне Бетанкур сделал две результативные передачи в 11-ти встречах аргентинской Примеры.

    Источник: Tuttosport

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    13.02.2017 13:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 13 февраля 2017, 13:51

      Раз Ювентус заинтересован в нем значит неплохой игрок!

      0
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      Рейтинг: +91

      Godric > BrezAndr 13 февраля 2017, 15:11

      Обидно, что в Россию не поехал.

      0
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr > Godric 13 февраля 2017, 16:37

      Его сейчас в аренду отдадут куда-нибудь в Швейцарию и будет играть..

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 > BrezAndr 13 февраля 2017, 20:43

      если перейдёт

      0
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr > Avatar 2 13 февраля 2017, 21:04

      А ты бы отказался от Ювентуса?

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