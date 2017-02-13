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  • Бетанкур, который мог оказаться в «Зените», прибудет на медосмотр в «Ювентус»

Бетанкур, который мог оказаться в «Зените», прибудет на медосмотр в «Ювентус»

13 февраля 2017, 13:22
5

Полузащитник «Бока Хуниорс» Родриго Бетанкур летом подпишет контракт с «Ювентусом». В течение недели уругваец прибудет в Турин для прохождения медобследования.

Напомним, 19-летний игрок является частью сделки по переходу экс-нападающего «старой синьоры» Карлоса Тевеса в аргентинский клуб в июне 2015 года. Трансфер футболиста обойдется «бьянконери» в 9,4 миллиона евро.

Отметим, что уругвайский хавбек рассматривался «Зенитом» в качестве потенциальной замены Акселю Витселю летом минувшего года.

В текущем сезоне Бетанкур сделал две результативные передачи в 11-ти встречах аргентинской Примеры.

Источник: Tuttosport
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Ювентус Зенит Бока Хуниорс
Комментарии (5)
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BrezAndr
1486983073
Раз Ювентус заинтересован в нем значит неплохой игрок!
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