Бетанкур, который мог оказаться в «Зените», прибудет на медосмотр в «Ювентус»

Полузащитник «Бока Хуниорс» Родриго Бетанкур летом подпишет контракт с «Ювентусом». В течение недели уругваец прибудет в Турин для прохождения медобследования.

Напомним, 19-летний игрок является частью сделки по переходу экс-нападающего «старой синьоры» Карлоса Тевеса в аргентинский клуб в июне 2015 года. Трансфер футболиста обойдется «бьянконери» в 9,4 миллиона евро.

Отметим, что уругвайский хавбек рассматривался «Зенитом» в качестве потенциальной замены Акселю Витселю летом минувшего года.

В текущем сезоне Бетанкур сделал две результативные передачи в 11-ти встречах аргентинской Примеры.