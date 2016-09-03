Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» планировал заменить Витселя полузащитником «Бока Хуниорс»

    Полузащитник «Бока Хуниорс» Родриго Бентанкур во время летнего трансферного окна мог стать игроком «Зенита». Сообщается, что 19-летний уругваец рассматривался руководством петербуржского клуба в качестве замены Акселю Витселю, который был близок к переходу в «Ювентус». Данную информацию подтвердил главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу.

    По данным Transfermarkt, стоимость Бентанкура составляет 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Бока Хуниорс» в чемпионате Аргентины один матч, в котором заработал желтую карточку.

    Источник: Gianlucadimarzio

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2016 16:48
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 5 сентября 2016, 06:20

      У Мистера глаз наметан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 4 сентября 2016, 08:40

      Фамилия не на слуху, в следствии чего замена сомнительная...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 4 сентября 2016, 00:07

      Зенит скорого будущего - это защита из паспортистов и южноамериканская полузащита и атака.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 сентября 2016, 17:29

      просто смешно читать эти глупости игроку 19 лет и он стал бы заменой Витселю никогда не поверю, как всегда в Зените купят молодого и в аренду

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz > Garrincha58 4 сентября 2016, 12:19

      Согласен ,смешно читать такую новость.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11