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    Трапп: «Нам не стоит прятаться от «Барселоны»

    Голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп считает, что его команда способна противостоять «Барселоне» в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Вокруг говорят, что у «ПСЖ» мало шансов в матче с «Барселоной». Но у меня есть свое мнение на этот счет.

    Они несколько раз выигрывали Лигу чемпионов, их линия нападения постоянно находится на первых полосах газет, но я каждый день вижу работу своих одноклубников на тренировках. Поэтому нам не стоит прятаться от «Барселоны», – считает Трапп.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» состоится во вторник, 14 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча намечена 8 марта.

    Источник: Marca

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    13.02.2017 10:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -130

      калач 13 февраля 2017, 15:52

      Трамп

      -1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 13 февраля 2017, 13:41

      Обе команды не в лучшей форме...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 13 февраля 2017, 12:25

      Барселона ЧЕМПИОН

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 13 февраля 2017, 11:56

      этот псж не соперник барсе

      0
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      Рейтинг: +120

      agil 13 февраля 2017, 11:41

      тут от барсы зависит все...в этом сезоне это команда настроение

      0
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      Рейтинг: +14

      Roma Sagalakov 13 февраля 2017, 11:18

      У ПСЖ тоже отличная линия атаки, правда Кавани надо избавляться от брака!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 февраля 2017, 10:33

      Опять вас раскатают....хотя я за парижан))

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