Трапп: «Нам не стоит прятаться от «Барселоны»

Голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп считает, что его команда способна противостоять «Барселоне» в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Вокруг говорят, что у «ПСЖ» мало шансов в матче с «Барселоной». Но у меня есть свое мнение на этот счет.

Они несколько раз выигрывали Лигу чемпионов, их линия нападения постоянно находится на первых полосах газет, но я каждый день вижу работу своих одноклубников на тренировках. Поэтому нам не стоит прятаться от «Барселоны», – считает Трапп.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» состоится во вторник, 14 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча намечена 8 марта.