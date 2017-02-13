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Трапп: «Нам не стоит прятаться от «Барселоны»

13 февраля 2017, 10:15
7

Голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп считает, что его команда способна противостоять «Барселоне» в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Вокруг говорят, что у «ПСЖ» мало шансов в матче с «Барселоной». Но у меня есть свое мнение на этот счет.

Они несколько раз выигрывали Лигу чемпионов, их линия нападения постоянно находится на первых полосах газет, но я каждый день вижу работу своих одноклубников на тренировках. Поэтому нам не стоит прятаться от «Барселоны», – считает Трапп.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» состоится во вторник, 14 февраля, в 22:45 по московскому времени. Ответная встреча намечена 8 марта.

Источник: Marca
Лига чемпионов ПСЖ Барселона Трапп Кевин
Комментарии (7)
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ЖОРРО
1486971221
Опять вас раскатают....хотя я за парижан))
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Roma Sagalakov
1486973883
У ПСЖ тоже отличная линия атаки, правда Кавани надо избавляться от брака!
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agil
1486975300
тут от барсы зависит все...в этом сезоне это команда настроение
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Sasha1086
1486976165
этот псж не соперник барсе
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artem 81
1486977916
Барселона ЧЕМПИОН
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kotmyshka
1486982503
Обе команды не в лучшей форме...
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калач
1486990370
Трамп
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