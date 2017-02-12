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    Раньери: «Мы будем биться и рано или поздно выберемся»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился мыслями о неудачном отрезке команды. Напомним, сегодняшнее поражение от «Суонси» (0:2) стало для «лис» четвертым подряд в текущем сезоне АПЛ.

    «Мы должны сохранить спокойствие. Нам важно оставаться сильными. Мы ищем решение проблем. Трудно сказать, что дело исключительно в психологии. Когда я общаюсь со своими игроками, они все хотят сделать что-то полезное друг для друга и отреагировать. Я верю в свою команду. Мы будем биться и рано или поздно выберемся.

    Когда я разговариваю с игроками, или они со мной – мы всегда уверены, что можем изменить ситуацию. Сила в правильном балансе. Нельзя слишком взлетать, если выигрываешь, и слишком низко падать, если проигрываешь. Вы можете вспомнить, что мы сделали в прошлом сезоне, но нам нужно твердо стоять на земле и быть вместе. Игроки верят, они хотят сопротивляться, мы все хотим выглядеть лучше», – заявил специалист.

    «Лестер» на данный момент занимает 17-е место в чемпионате Англии.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    12.02.2017 23:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 13 февраля 2017, 10:13

      "Мы будем биться и рано или поздно выберемся в чемпионшип..." Искренне верю на самом деле в спасение Лестера, но пока все очень плохо...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 13 февраля 2017, 05:14

      Лучше рано, чем поздно.

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 13 февраля 2017, 02:05

      шансов мало

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 13 февраля 2017, 00:47

      надеюсь что выберитесь

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