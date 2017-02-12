Раньери: «Мы будем биться и рано или поздно выберемся»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился мыслями о неудачном отрезке команды. Напомним, сегодняшнее поражение от «Суонси» (0:2) стало для «лис» четвертым подряд в текущем сезоне АПЛ.

«Мы должны сохранить спокойствие. Нам важно оставаться сильными. Мы ищем решение проблем. Трудно сказать, что дело исключительно в психологии. Когда я общаюсь со своими игроками, они все хотят сделать что-то полезное друг для друга и отреагировать. Я верю в свою команду. Мы будем биться и рано или поздно выберемся.

Когда я разговариваю с игроками, или они со мной – мы всегда уверены, что можем изменить ситуацию. Сила в правильном балансе. Нельзя слишком взлетать, если выигрываешь, и слишком низко падать, если проигрываешь. Вы можете вспомнить, что мы сделали в прошлом сезоне, но нам нужно твердо стоять на земле и быть вместе. Игроки верят, они хотят сопротивляться, мы все хотим выглядеть лучше», – заявил специалист.

«Лестер» на данный момент занимает 17-е место в чемпионате Англии.