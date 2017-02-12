Мората заявил, что счастлив в «Реале», но хотел бы играть больше

Нападающий «Реала» Альваро Мората заявил, что хотел бы больше играть в составе мадридского клуба. Напомним, ранее появилась информация, что испанец может покинуть команду летом, однако сам футболист позже эти слухи опроверг.

«Я счастлив в «Реале» и хочу вместе с командой добиться успеха, но, очевидно, что я хотел бы играть больше. Мы участвуем в двух турнирах, поэтому посмотрим, будет ли тренер рассчитывать на меня», – сказал Мората.

В текущем сезоне Примеры на счету игрока 14 матчей и шесть голов.