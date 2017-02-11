«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за форварда «Торино»

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в Англии. Отмечается, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», который желает приобрести форварда этим летом.

Стоит отметить, что нынешний контракт Белотти с клубом из Турина рассчитан до 2021 года и включает в себя сумму отступных в размере 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игрока также хочет приобрести «Реал».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Белотти забил 15 голов и сделал три результативные передачи в 20 матчах.