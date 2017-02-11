Примера. «Реал Сосьедад» набрал три очка в матче против «Эспаньола» и ворвался в зону ЛЧ

В матче 22-го тура Примеры «Реал Сосьедад» в гостях добился победы над «Эспаньолом» – 2:1. Победный гол в составе клуба из Сан-Себастьяна на свой счет записал Асьер Ильярраменди.

Данный успех позволил «Реалу Сосьедад» набрать 41 очко и подняться на четвертое место, дающее право выступить в Лиге чемпионов. «Эспаньол» имеет в активе 32 балла и располагается на восьмой строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

Эспаньол – Реал-Сосьедад – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Вела, 26; 1:1 – Перес, 35; 1:2 – Ильярраменди, 61.

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