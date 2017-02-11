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    Примера. «Реал Сосьедад» набрал три очка в матче против «Эспаньола» и ворвался в зону ЛЧ

    В матче 22-го тура Примеры «Реал Сосьедад» в гостях добился победы над «Эспаньолом» – 2:1. Победный гол в составе клуба из Сан-Себастьяна на свой счет записал Асьер Ильярраменди.

    Данный успех позволил «Реалу Сосьедад» набрать 41 очко и подняться на четвертое место, дающее право выступить в Лиге чемпионов. «Эспаньол» имеет в активе 32 балла и располагается на восьмой строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

    Эспаньол – Реал-Сосьедад – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Вела, 26; 1:1 – Перес, 35; 1:2 – Ильярраменди, 61.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 00:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 11 февраля 2017, 09:27

      Сосьедад сейчас на ходу...

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