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    Конте заявил, что заменил Азара в матче с «Арсеналом», чтобы ему поаплодировали болельщики

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте объяснил, почему в матче 24-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:1) заменил полузащитника Эдена Азара. Отметим, что в данной игре бельгиец записал на свой счет один из голов.

    «Я никогда не делаю замены без причин. В прошлом матче я хотел, чтобы ему аплодировали болельщики, потому что он заслужил это такой игрой, не только работая с мячом, но и отрабатывая без мяча. Иногда мне хочется поберечь своих игроков, иногда это бывает по техническим причинам.

    Я не хочу вешать ценник на игрока. Эден – отличный футболист, игрок топ-уровня. Он играет на высшем уровне, я не вижу проблем, и мы не собираемся его продавать», – сказал Конте.

    В нынешнем сезоне Азар провел за «Челси» в АПЛ 23 матча, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: ФК «Челси»

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    10.02.2017 23:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 11 февраля 2017, 12:54

      супер голещник, с середины поля начал свой дриблинг, красава!!!

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