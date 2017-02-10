Конте заявил, что заменил Азара в матче с «Арсеналом», чтобы ему поаплодировали болельщики

Главный тренер «Челси» Антонио Конте объяснил, почему в матче 24-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:1) заменил полузащитника Эдена Азара. Отметим, что в данной игре бельгиец записал на свой счет один из голов.

«Я никогда не делаю замены без причин. В прошлом матче я хотел, чтобы ему аплодировали болельщики, потому что он заслужил это такой игрой, не только работая с мячом, но и отрабатывая без мяча. Иногда мне хочется поберечь своих игроков, иногда это бывает по техническим причинам.

Я не хочу вешать ценник на игрока. Эден – отличный футболист, игрок топ-уровня. Он играет на высшем уровне, я не вижу проблем, и мы не собираемся его продавать», – сказал Конте.

В нынешнем сезоне Азар провел за «Челси» в АПЛ 23 матча, в которых забил 10 голов и сделал три результативные передачи.