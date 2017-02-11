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    Примера. «Барселона» отправила в ворота «Алавеса» шесть безответных голов

    В матче 22-го тура Примеры «Барселона» в гостях с сокрушительным счетом победила «Алавес».

    Каталонцы шесть раз огорчили хозяев поля. Дублем в составе сине-гранатовых отметился Луис Суарес. Еще по голу на свой счет записали Неймар, Лионель Месси и Иван Ракитич. Один из мячей в собственные ворота отправил Алексис.

    На данный момент «блауграна» вышла на первую строчку в турнирной таблице.

    Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

    Алавес – Барселона – 0:6 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Л. Суарес, 37; 0:2 – Неймар, 40; 0:3 – Месси, 59; 0:4 – Алексис, 63 (в свои ворота); 0:5 – Ракитич, 65; 0:6 – Л. Суарес, 67.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2017 20:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 11 февраля 2017, 21:36

      наконец то выдала Барса классную игру! еще бы на финале так сыграли!

      0
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      Рейтинг: +120

      agil 11 февраля 2017, 21:30

      ни команда а сказка...особенно времен Стоичко глоры тока роналдинье и месси помнять

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 11 февраля 2017, 21:06

      Алейша Видаля жалко...Жестокая травма!Здоровья.Барса была хороша

      -1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 11 февраля 2017, 20:45

      Под пресс попали . Алавес под БАРСАЛОМ попал ))))

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 11 февраля 2017, 20:34

      у н и ч т о ж е н и е_))

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