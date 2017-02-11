Примера. «Барселона» отправила в ворота «Алавеса» шесть безответных голов

В матче 22-го тура Примеры «Барселона» в гостях с сокрушительным счетом победила «Алавес».

Каталонцы шесть раз огорчили хозяев поля. Дублем в составе сине-гранатовых отметился Луис Суарес. Еще по голу на свой счет записали Неймар, Лионель Месси и Иван Ракитич. Один из мячей в собственные ворота отправил Алексис.

На данный момент «блауграна» вышла на первую строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Примера. 22-й тур

Алавес – Барселона – 0:6 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Л. Суарес, 37; 0:2 – Неймар, 40; 0:3 – Месси, 59; 0:4 – Алексис, 63 (в свои ворота); 0:5 – Ракитич, 65; 0:6 – Л. Суарес, 67.

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