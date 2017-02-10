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  • «Зенит» и «Краснодар» предлагали лучшие условия Миранчуку, чем «Рубин»

«Зенит» и «Краснодар» предлагали лучшие условия Миранчуку, чем «Рубин»

10 февраля 2017, 06:05
17

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о том, что предложения «Зенита» и «Краснодара» по Алексею Миранчуку были лучше для клуба, чем условия «Рубина».

Напомним, что в минувший четверг полузащитник «Локо» принял решение отозвать свое заявление о расторжении контракта с клубом. После этого он сможет отправиться на сбор столичного клуба, который начнется 11 февраля.

Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника в РФПЛ – 16 матчей, один забитый мяч и одна результативная передача.

– Позиция «Локо» логична – получить максимальную цену. Но есть и логика рынка: не считаете, что за пять миллионов евро, предлагаемые «Рубином» за футболиста, у которого в октябре заканчивается контракт, клуб должен отвести его на Казанский вокзал и посадить в поезд?

– Во-первых, даже после окончания срока соглашения «Локомотив» получит компенсацию от новой команды Алексея – за его подготовку. Это по регламенту. Во-вторых, цена – это баланс спроса и предложения, и места, где совершается трансфер. В Англии игрок такого возраста и таланта стоил бы дороже. В Португалии – ниже. Но если есть конкуренция за футболиста, почему мы должны выбирать самую низкую цену? В чем мы неправы?

– Сформулируем иначе – «Зенит» и «Краснодар» предложили большую сумму «Локо», а «Рубин» – лучший гонорар агентам футболиста.

– Часть сделки, которая касается представителей игрока, для нас закрыта. А вот все, что касается предложения для клуба – да, «Зенит» и «Краснодар» предложили лучшие условия.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Зенит Краснодар Миранчук Алексей Геркус Илья
Комментарии (17)
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Fanfurik
1486708066
Сколько можно о нем говорить самим не надоело,пусть пацан играет уже в футбол а не в слухи
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Ортапед
1486708342
зенит и краснодар-это сесть на лавку
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RedWhiteFans2
1486710248
Интересно о каком таланте идёт речь?????
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skorikov.sn
1486711457
Зениту он тоже не нужен..
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rubinovyi2
1486711634
В результате конкуренции,Локо остался с подающим надежды,но без денег.)
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Lev Aleks
1486711806
да нет ребята его повысили.....он теперь путеец)
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adekvat
1486711944
пУСТЬ САМ В АГЕНТЫ ИДЕТ.
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polt
1486712950
Миранчук- НАДОЕНЧУК.
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Cosh18
1486713516
Точно бесплатно уйдет в итоге)) Наша тема)
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and4ever86
1486715138
Молодому игроку идти в зенит - это сразу поставить точку в своей карьере. Краснодар не плохой вариант, странно что выбрал рубин. Наверное что-то знает.
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