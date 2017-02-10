«Зенит» и «Краснодар» предлагали лучшие условия Миранчуку, чем «Рубин»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о том, что предложения «Зенита» и «Краснодара» по Алексею Миранчуку были лучше для клуба, чем условия «Рубина».

Напомним, что в минувший четверг полузащитник «Локо» принял решение отозвать свое заявление о расторжении контракта с клубом. После этого он сможет отправиться на сбор столичного клуба, который начнется 11 февраля.

Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника в РФПЛ – 16 матчей, один забитый мяч и одна результативная передача.

– Позиция «Локо» логична – получить максимальную цену. Но есть и логика рынка: не считаете, что за пять миллионов евро, предлагаемые «Рубином» за футболиста, у которого в октябре заканчивается контракт, клуб должен отвести его на Казанский вокзал и посадить в поезд?

– Во-первых, даже после окончания срока соглашения «Локомотив» получит компенсацию от новой команды Алексея – за его подготовку. Это по регламенту. Во-вторых, цена – это баланс спроса и предложения, и места, где совершается трансфер. В Англии игрок такого возраста и таланта стоил бы дороже. В Португалии – ниже. Но если есть конкуренция за футболиста, почему мы должны выбирать самую низкую цену? В чем мы неправы?

– Сформулируем иначе – «Зенит» и «Краснодар» предложили большую сумму «Локо», а «Рубин» – лучший гонорар агентам футболиста.

– Часть сделки, которая касается представителей игрока, для нас закрыта. А вот все, что касается предложения для клуба – да, «Зенит» и «Краснодар» предложили лучшие условия.