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    «Зенит» и «Краснодар» предлагали лучшие условия Миранчуку, чем «Рубин»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о том, что предложения «Зенита» и «Краснодара» по Алексею Миранчуку были лучше для клуба, чем условия «Рубина».

    Напомним, что в минувший четверг полузащитник «Локо» принял решение отозвать свое заявление о расторжении контракта с клубом. После этого он сможет отправиться на сбор столичного клуба, который начнется 11 февраля.

    Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В нынешнем сезоне на счету полузащитника в РФПЛ – 16 матчей, один забитый мяч и одна результативная передача.

    – Позиция «Локо» логична – получить максимальную цену. Но есть и логика рынка: не считаете, что за пять миллионов евро, предлагаемые «Рубином» за футболиста, у которого в октябре заканчивается контракт, клуб должен отвести его на Казанский вокзал и посадить в поезд?

    – Во-первых, даже после окончания срока соглашения «Локомотив» получит компенсацию от новой команды Алексея – за его подготовку. Это по регламенту. Во-вторых, цена – это баланс спроса и предложения, и места, где совершается трансфер. В Англии игрок такого возраста и таланта стоил бы дороже. В Португалии – ниже. Но если есть конкуренция за футболиста, почему мы должны выбирать самую низкую цену? В чем мы неправы?

    – Сформулируем иначе – «Зенит» и «Краснодар» предложили большую сумму «Локо», а «Рубин» – лучший гонорар агентам футболиста.

    – Часть сделки, которая касается представителей игрока, для нас закрыта. А вот все, что касается предложения для клуба – да, «Зенит» и «Краснодар» предложили лучшие условия.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.02.2017 06:05
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 10 февраля 2017, 11:25

      Молодому игроку идти в зенит - это сразу поставить точку в своей карьере. Краснодар не плохой вариант, странно что выбрал рубин. Наверное что-то знает.

      1
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 10 февраля 2017, 10:58

      Точно бесплатно уйдет в итоге)) Наша тема)

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 10 февраля 2017, 10:49

      Миранчук- НАДОЕНЧУК.

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 10 февраля 2017, 10:32

      пУСТЬ САМ В АГЕНТЫ ИДЕТ.

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 10 февраля 2017, 10:30

      да нет ребята его повысили.....он теперь путеец)

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Lev Aleks 10 февраля 2017, 11:39

      Путинец))

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks > sir_Alex 10 февраля 2017, 12:19

      Пусть попашет сезон другой, там где из него футболиста сделали)

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 10 февраля 2017, 10:27

      В результате конкуренции,Локо остался с подающим надежды,но без денег.)

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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 10 февраля 2017, 10:24

      Зениту он тоже не нужен..

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 февраля 2017, 10:04

      Интересно о каком таланте идёт речь?????

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      Рейтинг: +68

      Ортапед 10 февраля 2017, 09:32

      зенит и краснодар-это сесть на лавку

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 > Ортапед 10 февраля 2017, 19:10

      Нет в Краснодаре ему дали бы играть...

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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 10 февраля 2017, 09:27

      Сколько можно о нем говорить самим не надоело,пусть пацан играет уже в футбол а не в слухи

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