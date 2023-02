Рамос бросил вызов в баскетболе Леброну Джеймсу

Защитник «Реала» Серхио Рамос бросил вызов форварду клуба НБА «Кливленд Кавальерс» Леброну Джеймсу накануне матча всех звезд, запланированного на 20 февраля.

«Готовлюсь к Матчу звезд НБА. Сможешь повторить это, Джеймс?» – написал Рамос в своем Twitter.

Preparándome para el #AllStar de la @NBA.

Getting ready for the #AllStarGame .

Can you top that, @KingJames?pic.twitter.com/Bts2oHRGgj