Монтелла: «Именно такой командный дух «Милану» и нужен»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла остался доволен командным духом своих футболистов в матче с «Болоньей». Напомним, в этой встрече в составе «Милана» удалили с поля сразу двух футболистов. Красные карточки получили Габриэль Палетта и Юрай Куцка.

«Я благодарен своим игрокам, которые проделали большой объем работы на поле в сегодняшнем матче. Именно такой командный дух нам и нужен.

Удаления? Мне не хочется говорить о судейских решениях. Тем более, когда мы победили», – сказал Монтелла.

Матч 18-го тура итальянской Серии А «Болонья» – «Милан» закончился со счетом 0:1. Единственный гол на 89-й минуте забил Марио Пашалич.