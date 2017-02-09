Аллегри отказался комментировать возможный уход в «Арсенал»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался комментировать информацию о своем возможном назначении на пост наставника «Арсенала». Ранее сообщалось, что итальянец является одним из главных кандидатов на смену Арсену Венгеру, который до сих пор не продлил истекающий этим летом контракт с «канонирами».

«Я не буду отрицать или подтверждать это. У меня есть действующий контракт с клубом, и сейчас мне нужно сосредоточиться на футболе и победах. На таких стадиях всегда говорят о моем уходе. Даже если дела складываются хорошо», – отметил Аллегри.

Напомним, что Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года. На данный момент туринский клуб под руководством итальянца единолично возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея семиочковое преимущество над ближайшим преследователем.