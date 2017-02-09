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    Аллегри отказался комментировать возможный уход в «Арсенал»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался комментировать информацию о своем возможном назначении на пост наставника «Арсенала». Ранее сообщалось, что итальянец является одним из главных кандидатов на смену Арсену Венгеру, который до сих пор не продлил истекающий этим летом контракт с «канонирами».

    «Я не буду отрицать или подтверждать это. У меня есть действующий контракт с клубом, и сейчас мне нужно сосредоточиться на футболе и победах. На таких стадиях всегда говорят о моем уходе. Даже если дела складываются хорошо», – отметил Аллегри.

    Напомним, что Аллегри возглавляет «Ювентус» с 2014 года. На данный момент туринский клуб под руководством итальянца единолично возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея семиочковое преимущество над ближайшим преследователем.

    Источник: Football Italia

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    09.02.2017 01:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 06:30

      Ещё не вечер!

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