За последние четыре матча в Кубке Германии Ройс поучаствовал в пяти голах «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс на 48-й минуте игры отметился забитым мячом в матче 1/8 финала Кубка Германии против «Герты». Для 27-летнего немца данное результативное действие стало пятым в четырех последних кубковых встречах (три гола и две результативные передачи).

Напомним, Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. Действующий контракт футболиста с дортмундским клубом истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «шмелей» в Бундеслиге семь матчей, в которых записал на свой счет два забитых мячей и три голевых паса.