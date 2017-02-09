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    За последние четыре матча в Кубке Германии Ройс поучаствовал в пяти голах «Боруссии»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс на 48-й минуте игры отметился забитым мячом в матче 1/8 финала Кубка Германии против «Герты». Для 27-летнего немца данное результативное действие стало пятым в четырех последних кубковых встречах (три гола и две результативные передачи).

    Напомним, Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. Действующий контракт футболиста с дортмундским клубом истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «шмелей» в Бундеслиге семь матчей, в которых записал на свой счет два забитых мячей и три голевых паса.

    Источник: Twitter

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    09.02.2017 00:26
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