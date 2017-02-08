Кавани: «Вернусь ли я в «Наполи»? Сейчас они настолько сильны, что способны обыграть «Реал» и не нуждаются во мне»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани выразил мнение, что его бывший клуб «Наполи» находится на пике формы. По его словам, неаполитанцы на данный момент настолько сильны, что просто не нуждаются в его возвращении.

«Вернусь ли я в «Наполи»? Я очень счастлив в «ПСЖ», но в будущем может случиться все что угодно. Мне кажется, что на данный момент неаполитанцы сейчас так сильны, что просто не нуждаются во мне.

Способны ли они конкурировать с «Реалом»? Почему нет? Уже представляю, как команды будут играть в Неаполе. Меня бросает в дрожь», – сказал Кавани.

Напомним, Кавани выступал за «Наполи» с 2010 по 2013 год, после чего перешел в «ПСЖ». В нынешнем сезоне форвард провел за парижский клуб в Лиге 1 22 матча, в которых забил 23 гола.