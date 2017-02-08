В «Уфе» заявили, что Беленов станет игроком их клуба

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что голкипер «Анжи» Александр Беленов близок к переходу в уфимский клуб. По его словам, сторонам осталось уладить некоторые детали перед подписанием контракта.

«Никаких проблем с подписанием контракта с Беленовым нет. Думаю, что в течение пары дней все будет хорошо. Осталось уладить некоторые моменты», – сказал Газизов.

Напомним, ранее вратарь присоединился к «Уфе» на командном сборе. В нынешнем сезоне Беленов провел за «Анжи» в РФПЛ 17 матчей, в которых пропустил 20 голов.