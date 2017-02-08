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    В «Уфе» заявили, что Беленов станет игроком их клуба

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что голкипер «Анжи» Александр Беленов близок к переходу в уфимский клуб. По его словам, сторонам осталось уладить некоторые детали перед подписанием контракта.

    «Никаких проблем с подписанием контракта с Беленовым нет. Думаю, что в течение пары дней все будет хорошо. Осталось уладить некоторые моменты», – сказал Газизов.

    Напомним, ранее вратарь присоединился к «Уфе» на командном сборе. В нынешнем сезоне Беленов провел за «Анжи» в РФПЛ 17 матчей, в которых пропустил 20 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2017 17:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 8 февраля 2017, 21:45

      Удачи!!! Надеюсь, Александр не подведёт и будет полезен команде!

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