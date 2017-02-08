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    Президент «Атлетико»: «Переход Гризманна в «МЮ»? Это маленькая команда»

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед». Сересо выразил уверенность, что француз не покинет мадридский клуб до тех пор, пока не истечет срок его контракта.

    «Переход Гризманна в «Манчестер Юнайтед»? Это маленькая команда. Я верю в контракты, которые подписывают люди. Это касается и Симеоне, и Гризманна», – сказал президент «матрасников».

    Соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании форвард забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи в 20 матчах.

    Источник: Marca

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    08.02.2017 16:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 8 февраля 2017, 20:59

      Знатный стёб!)

      0
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 8 февраля 2017, 19:46

      Смех да и только от его слов...Президент Атлетико Мадрид обкурился походу...

      0
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 8 февраля 2017, 18:32

      Ну так вроде и Гризманн не очень большой)

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > Shpion23 9 февраля 2017, 12:47

      Судя по прошлому году - в десятку лучших точно входит, а по ЗМ - в топ3.

      0
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      Рейтинг: +331

      NapaS 8 февраля 2017, 17:49

      Цену набивает, к гадалке не ходи!)

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 8 февраля 2017, 17:45

      Рыба гниет с головы! Оказывается грязные в поведении и словах в атлетико не только команда и тренер, но и президент)))

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon > diadushka 8 февраля 2017, 19:27

      Тренер отличный, а президент просто неудачно пошутил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1448

      Sedoi_Goblin 8 февраля 2017, 17:21

      Вот только вам до малыша,как до Пекина р*ком....

      0
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      Рейтинг: +11

      LazyBoy > Sedoi_Goblin 8 февраля 2017, 20:56

      До команды, вылетевшей с 1/8 финала ЛЕ..ну да, ну да.. В этом году с такой любовью к ничьим глядишь и мимо ЛЕ пролетят =))

      0
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      Рейтинг: +1448

      Sedoi_Goblin > LazyBoy 8 февраля 2017, 22:57

      Я имел ввиду историю клуба в целом,а не последние 2-3 сезона...

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 февраля 2017, 17:11

      Отбрил! Цену вдвое увеличил.

      0
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 8 февраля 2017, 17:09

      а за всю историю чего команда добилась? ничего

      -1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 8 февраля 2017, 16:50

      за последние 5 лет это и действительно так

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 16:42

      Ахахаха! Сказал президент "большой" команды. Смех да и только.

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