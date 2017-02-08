Президент «Атлетико»: «Переход Гризманна в «МЮ»? Это маленькая команда»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед». Сересо выразил уверенность, что француз не покинет мадридский клуб до тех пор, пока не истечет срок его контракта.

«Переход Гризманна в «Манчестер Юнайтед»? Это маленькая команда. Я верю в контракты, которые подписывают люди. Это касается и Симеоне, и Гризманна», – сказал президент «матрасников».

Соглашение Гризманна с «Атлетико» рассчитано до 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании форвард забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи в 20 матчах.