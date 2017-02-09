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    Кубок Германии. Дортмундская «Боруссия» в серии пенальти выиграла у «Герты»

    В поединке 1/8 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» на своем поле оказалась сильнее «Герты». Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью – 1:1. Исход игры решался в серии послематчевых пенальти, в которых победу одержали хозяева.

    В параллельном матче «Ганновер-96» дома со счетом 1:2 уступил «Айнтрахту».

    Кубок Германии. 1/8 финала

    Боруссия Д – Герта – 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) (3:2 по пенальти)

    Голы: 0:1 – Калу, 27; 1:1 – Ройс, 48.

    Удаление: Сократис, 119 – нет.

    Ганновер-96 – Айнтрахт – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Харник, 57; 1:1 – Тавата, 63; Сеферович, 66.

    Календарь Кубка Германии

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2017 01:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 9 февраля 2017, 07:00

      Молодцы. С победой!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 9 февраля 2017, 04:49

      Молодцы!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 9 февраля 2017, 02:51

      4 замены сделали!

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