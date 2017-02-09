Кубок Германии. Дортмундская «Боруссия» в серии пенальти выиграла у «Герты»

В поединке 1/8 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» на своем поле оказалась сильнее «Герты». Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью – 1:1. Исход игры решался в серии послематчевых пенальти, в которых победу одержали хозяева.

В параллельном матче «Ганновер-96» дома со счетом 1:2 уступил «Айнтрахту».

Кубок Германии. 1/8 финала

Боруссия Д – Герта – 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) (3:2 по пенальти)

Голы: 0:1 – Калу, 27; 1:1 – Ройс, 48.

Удаление: Сократис, 119 – нет.

Ганновер-96 – Айнтрахт – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Харник, 57; 1:1 – Тавата, 63; Сеферович, 66.

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