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Ганновер-96 - Айнтрахт

08.02.2017, Среда, 22:45 мск Ганновер, стадион Эйч-Ди-Ай-Арена Германия. Кубок, 1/8 финала Ганновер-96 - Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2015/2016)
27 тур
19 марта, суббота 20:30 Айнтрахт 1:0 Ганновер-96
10 тур
24 октября, суббота 16:30 Ганновер-96 1:2 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2014/2015)
27 тур
4 апреля, суббота 16:30 Айнтрахт 2:2 Ганновер-96
10 тур
1 ноября, суббота 17:30 Ганновер-96 1:0 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2013/2014)
31 тур
17 апреля, четверг 22:30 Айнтрахт 2:3 Ганновер-96
14 тур
1 декабря, воскресенье 18:30 Ганновер-96 2:0 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2012/2013)
25 тур
10 марта, воскресенье 18:30 Ганновер-96 0:0 Айнтрахт
8 тур
20 октября, суббота 17:30 Айнтрахт 3:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2010/2011)
18 тур
16 января, воскресенье 17:30 Айнтрахт 0:3 Ганновер-96
1 тур
21 августа, суббота 17:30 Ганновер-96 2:1 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2009/2010)
26 тур
13 марта, суббота 17:30 Ганновер-96 2:1 Айнтрахт
9 тур
17 октября, суббота 17:30 Айнтрахт 2:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2008/2009)
31 тур
9 мая, суббота 17:30 Ганновер-96 1:1 Айнтрахт
14 тур
22 ноября, суббота 17:30 Айнтрахт 4:0 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2007/2008)
28 тур
12 апреля, суббота 17:30 Ганновер-96 2:1 Айнтрахт
11 тур
26 октября, пятница 22:30 Айнтрахт 0:0 Ганновер-96
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