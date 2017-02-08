Ганновер-96 - Айнтрахт

|27 тур
|19 марта, суббота
|20:30
|Айнтрахт
|1:0
|Ганновер-96
|10 тур
|24 октября, суббота
|16:30
|Ганновер-96
|1:2
|Айнтрахт
|27 тур
|19 марта, суббота
|20:30
|Айнтрахт
|1:0
|Ганновер-96
|10 тур
|24 октября, суббота
|16:30
|Ганновер-96
|1:2
|Айнтрахт
|27 тур
|4 апреля, суббота
|16:30
|Айнтрахт
|2:2
|Ганновер-96
|10 тур
|1 ноября, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|1:0
|Айнтрахт
|31 тур
|17 апреля, четверг
|22:30
|Айнтрахт
|2:3
|Ганновер-96
|14 тур
|1 декабря, воскресенье
|18:30
|Ганновер-96
|2:0
|Айнтрахт
|25 тур
|10 марта, воскресенье
|18:30
|Ганновер-96
|0:0
|Айнтрахт
|8 тур
|20 октября, суббота
|17:30
|Айнтрахт
|3:1
|Ганновер-96
|18 тур
|16 января, воскресенье
|17:30
|Айнтрахт
|0:3
|Ганновер-96
|1 тур
|21 августа, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|2:1
|Айнтрахт
|26 тур
|13 марта, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|2:1
|Айнтрахт
|9 тур
|17 октября, суббота
|17:30
|Айнтрахт
|2:1
|Ганновер-96
|31 тур
|9 мая, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|1:1
|Айнтрахт
|14 тур
|22 ноября, суббота
|17:30
|Айнтрахт
|4:0
|Ганновер-96
|28 тур
|12 апреля, суббота
|17:30
|Ганновер-96
|2:1
|Айнтрахт
|11 тур
|26 октября, пятница
|22:30
|Айнтрахт
|0:0
|Ганновер-96