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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ганновер-96 - Айнтрахт
Ганновер-96 - Айнтрахт: обзор матча 08 февраля 2017
Ганновер-96
08.02.2017, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
57'
М. Харник
63'
Т. Тавата
66'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ганновер-96 - Айнтрахт
90'
Желтая карточка
О. Маскарель
90'
Замена
Д. Блум
️️️️
А. Ребич
Замена
А. Собич
️️️️
М. Харник
78'
66'
ГОЛ! 1:2!
Х. Сеферович
63'
ГОЛ! 1:1!
Т. Тавата
ГОЛ! 1:0!
М. Харник
57'
45'
Замена
Т. Тавата
️️️️
Д. Абрахам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
14
Александер Майер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
17
Талеб Тавата
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
25
Аймен Баркок
АП
8
Мият Гачинович
АП
21
Шани Тарашай
ЦФ
3-3-2
25
Сорг
3
Антон
26
Сане
30
Клаус
7
Приб
24
Шмидебах
19
Караман
22
Харник
3-3-1-1-1
1
Градецки
20
Хасебе
6
Гектор
19
Абрахам
22
Чендлер
8
Маскарель
5
Очипка
14
Майер
9
Ребич
9
Сеферович
22
Харник
9
Собич
9
Собич
22
Харник
9
Ребич
17
Блум
17
Блум
9
Ребич
19
Абрахам
17
Тавата
17
Тавата
19
Абрахам
Остались в запасе
Ганновер-96
Айнтрахт
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
13
Хайнц Линднер
ВР
25
Аймен Баркок
АП
8
Мият Гачинович
АП
21
Шани Тарашай
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
25
Аймен Баркок
АП
8
Мият Гачинович
АП
21
Шани Тарашай
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Ганновер-96 - Айнтрахт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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