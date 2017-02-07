Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    18-летний нападающий «Монако» совершил пять голевых действий в пяти последних матчах, когда выходил в стартовом составе

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе отметился пятью результативными действиями (два гола и три голевых передачи) в пяти последних матчах, когда выходил в стартовом составе команды. Всего же в нынешнем сезоне 18-летний француз принял участие в 16 встречах красно-белых, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными пасами.

    Напомним, Мбаппе является воспитанником «Монако». Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2019 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах 18-летнего игрока заинтересован сразу ряд европейских топ-клубов.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2017 22:03
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 7 февраля 2017, 23:11

      Красавчик!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11