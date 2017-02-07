18-летний нападающий «Монако» совершил пять голевых действий в пяти последних матчах, когда выходил в стартовом составе

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе отметился пятью результативными действиями (два гола и три голевых передачи) в пяти последних матчах, когда выходил в стартовом составе команды. Всего же в нынешнем сезоне 18-летний француз принял участие в 16 встречах красно-белых, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными пасами.

Напомним, Мбаппе является воспитанником «Монако». Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2019 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах 18-летнего игрока заинтересован сразу ряд европейских топ-клубов.