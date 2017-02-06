Серия А. «Ювентус» минимально обыграл «Интер» в дерби Италии

Центральный матч 23-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером» завершился победой хозяев. Единственный мяч во встрече на 45-й минуте провел колумбийский полузащитник бьянконери Хуан Куадрадо. Арбитр встречи Никола Риццоли показал семь желтых карточек. На 94-й минуте был удален полузащитник гостей Иван Перишич.

Таким образом, подопечные Массимилано Аллегри набрали 54 очка и продолжили лидерство в чемпионской гонке, имея один матч в запасе. Команда Стефано Пиоли с 42-мя баллами осталась на пятом месте.

Ювентус — Интер — 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 — Куадрадо, 45.

Удаление: нет – Перишич, 90+4.

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