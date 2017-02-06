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    Серия А. «Ювентус» минимально обыграл «Интер» в дерби Италии

    Центральный матч 23-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером» завершился победой хозяев. Единственный мяч во встрече на 45-й минуте провел колумбийский полузащитник бьянконери Хуан Куадрадо. Арбитр встречи Никола Риццоли показал семь желтых карточек. На 94-й минуте был удален полузащитник гостей Иван Перишич.

    Таким образом, подопечные Массимилано Аллегри набрали 54 очка и продолжили лидерство в чемпионской гонке, имея один матч в запасе. Команда Стефано Пиоли с 42-мя баллами осталась на пятом месте.

    Ювентус — Интер — 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 — Куадрадо, 45.

    Удаление: нет – Перишич, 90+4.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.02.2017 00:38
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 6 февраля 2017, 08:59

      ЮВЕНТУС СТАБИЛЕН)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 6 февраля 2017, 05:51

      Интер ещё покажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 6 февраля 2017, 05:04

      Фаворит как и должен - победил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 6 февраля 2017, 04:33

      "Дерби Италии"!!!
      О загнули)))
      Ладно бы ещё Интер на втором месте шёл...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 6 февраля 2017, 02:10

      Forza Juventus!!! We are champions!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      melnicn 6 февраля 2017, 01:42

      Пенальти не дали, жаль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 6 февраля 2017, 00:43

      Отличная игра. Но счёт мог быть и поярче....Кстати, в светлой форме - это Зенит играл или Спартак?..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 6 февраля 2017, 00:41

      С победойТурин

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 6 февраля 2017, 00:39

      Лучшая игра Интера в сезоне

      1
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