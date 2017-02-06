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  • Серия А. «Ювентус» минимально обыграл «Интер» в дерби Италии

Серия А. «Ювентус» минимально обыграл «Интер» в дерби Италии

6 февраля 2017, 00:38
9

Центральный матч 23-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером» завершился победой хозяев. Единственный мяч во встрече на 45-й минуте провел колумбийский полузащитник бьянконери Хуан Куадрадо. Арбитр встречи Никола Риццоли показал семь желтых карточек. На 94-й минуте был удален полузащитник гостей Иван Перишич.

Таким образом, подопечные Массимилано Аллегри набрали 54 очка и продолжили лидерство в чемпионской гонке, имея один матч в запасе. Команда Стефано Пиоли с 42-мя баллами осталась на пятом месте.

Ювентус — Интер — 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 — Куадрадо, 45.

Удаление: нет – Перишич, 90+4.

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Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Ювентус Интер
Комментарии (9)
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Михаил Шевченко
1486330758
Лучшая игра Интера в сезоне
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roman230582
1486330896
С победойТурин
Ответить
Par Mezan
1486331012
Отличная игра. Но счёт мог быть и поярче....Кстати, в светлой форме - это Зенит играл или Спартак?..
Ответить
melnicn
1486334562
Пенальти не дали, жаль...
Ответить
Juve1897
1486336237
Forza Juventus!!! We are champions!!!
Ответить
Wagarti
1486344833
"Дерби Италии"!!! О загнули))) Ладно бы ещё Интер на втором месте шёл...
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КЭТиК
1486346673
Фаворит как и должен - победил.
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artem 81
1486349482
Интер ещё покажет
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Cant Stop
1486360786
ЮВЕНТУС СТАБИЛЕН)
Ответить
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